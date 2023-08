Cuidemos Nuestra Agua en las Ferias de temporada de California

Escucha este artículo Escucha este artículo

Jardines, áreas verdes y arbolados al aire libre, significan un bálsamo y elemento clave para una buena calidad de vida e ideales para compartir en familia y amigos. Nos permite relajarnos, sentirnos libres e incluso reducir el estrés y de paso, atraer polinizadores que suelen alimentarse con plantas nativas.

Durante las ferias de temporada de California y en un esfuerzo continuo sobre la concientización en el cuidado y uso óptimo del agua, Cuidemos Nuestra Agua en asociación con The Home Depot han mostrado a los californianos alternativas accesibles y divertidas para reinventar o crear un jardín con las mejores opciones de plantas nativas de California que no solo requieren poco riego y bajo mantenimiento si no que aportan color, belleza y vida al paisajismo.

La iniciativa continúa en la Feria del Condado de Orange seguida de la Feria del Condado de Kern donde expertos en jardinería brindan información interactiva acerca de la gran variedad de plantas nativas ideales para crear o modificar jardines y áreas verdes, así como de reembolsos disponibles. Además, la magnífica oportunidad de involucrar a los más pequeños a aprender las mejores prácticas para cuidar el agua lo que fortalece nuestro estado haciendo comunidades más sustentables.

Los primeros 15 niños que visiten el stand de Cuidemos Nuestra Agua entre las 10 am, 12 pm, 2 pm y 4 pm todos los días de Feria, tendrán una actividad interactiva para aprender a sembrar a cuidar el agua y llevarse a casa su planta nativa de poco riego para replantarla en su propio jardín o área verde. Por favor haz click en cada Feria para obtener más detalles e información:

Feria del Condado de Orange – viernes 14 de julio – domingo 13 de agosto

Feria del Condado de Kern – miércoles 20 de septiembre – domingo 1 de octubre

