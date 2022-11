Dar gracias por la buena salud donando sangre o plaquetas

Escucha este artículo Escucha este artículo

Ayudar a los pacientes que dependen de las transfusiones de sangre durante la temporada de fiestas

Mientras muchos se reúnen para las celebraciones de Acción de Gracias con familiares y amigos, la Cruz Roja Americana insta a los donantes a sacudir un poco sus tradiciones en la temporada de fiestas y planificar un momento para donar sangre o plaquetas en las próximas semanas.

Las donaciones de sangre y plaquetas tienden a disminuir un 20% durante las semanas festivas, incluidos los días alrededor del Día de Acción de Gracias. Las enfermedades de la temporada y la amenaza del clima invernal añaden preocupaciones durante una época del año que tradicionalmente es difícil para el suministro de sangre del país.

Dar gracias y retribuir: ahora es el momento de hacer y mantener las citas de donación. Reserve una hora para donar sangre o plaquetas en RedCrossBlood.org/espanol. Como agradecimiento, todos los que acudan a donar del 23 al 27 de noviembre recibirán una gorra exclusiva de la Cruz Roja, hasta que se termine la mercancía. Gracias a nuestros socios de Amazon, todos los donantes que acudan a donar sangre del 28 de noviembre al 15 de diciembre recibirán una tarjeta de regalo de $10 por correo electrónico.*

Próximas oportunidades de donación de sangre del 22 de noviembre al 15 de diciembre

Agoura Hills

12/1/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Hampton Inn, 30255 Agoura Rd.

Alhambra

11/25/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Alhambra Masonic Lodge, 9 W Woodward

12/3/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Alhambra Masonic Lodge, 9 W Woodward

12/6/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Mandarin Baptist Church, 210 N Garfield

Altadena

11/22/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Sacred Heart Church, 2889 North Lincoln Ave.

Arcadia

11/23/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Arcadia Chapter, 376 W Huntington Dr.

12/1/2022: 1 p.m. – 7 p.m., The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 150 W Duarte Rd.

12/5/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Arcadia Chapter, 376 W Huntington Dr.

12/12/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Arcadia Chapter, 376 W Huntington Dr.

12/13/2022: 12 p.m. – 6 p.m., Arcadia Woman’s Club, 324 S 1st Ave.

Baldwin Park

12/15/2022: 10 a.m. – 5 p.m., Kaiser Permanente Baldwin Park Medical Center, 1011 Baldwin Park Blvd.

Bell Gardens

11/28/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Bell Gardens High School, 6119 Agra St.

Bellflower

11/29/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Options for Youth, 10058 Rosecrans Ave.

12/13/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Bethany Christian Reformed Church, 17054 Bixby Ave.

Beverly Hills

12/1/2022: 7:30 a.m. – 1:30 p.m., City of Beverly Hills Firestation, 445 N Rexford

Burbank

11/22/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

11/22/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

11/25/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

11/26/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

11/27/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

11/28/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

11/29/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

11/30/2022: 8 a.m. – 8 p.m., Providence Saint Joseph Medical Center, 501 S Buena Vista

12/1/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

12/2/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/3/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/3/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

12/4/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/5/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/6/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/8/2022: 11:30 a.m. – 6 p.m., AMC City Walk, 125 E Palm Ave.

12/9/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/10/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/11/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/12/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/13/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

12/13/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Burbank Blood Donation Center, 317 N Pass Ave.

12/15/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

Calabasas

12/14/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Cruzan, 24025 Park Sorrento

Canyon Country

12/13/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Elks Lodge #2379, 17766 Sierra Hwy

Carson

12/8/2022: 10 a.m. – 4 p.m., The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 22721 South Main St.

Cerritos

12/6/2022: 11 a.m. – 5 p.m., Cerritos Library, 18025 Bloomfield Ave.

12/15/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Whitney High School, 16800 Shoemaker

Claremont

11/28/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Claremont St Luke’s Church, 2050 N Indian Hill Blvd.

11/29/2022: 8 a.m. – 8 p.m., Harvey Mudd College, 340 E Foothill Blvd.

12/1/2022: 8 a.m. – 2 p.m., Claremont Club, 1777 Monte Vista

12/5/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Claremont St Luke’s Church, 2050 N Indian Hill Blvd.

12/8/2022: 8 a.m. – 8 p.m., Pitzer College Gold Student Center, 1052 Pitzer Service Rd.

12/12/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Claremont St Luke’s Church, 2050 N Indian Hill Blvd.

Commerce

11/25/2022: 11 a.m. – 5 p.m., American Red Cross Commerce Chapter, 2227 South Atlantic Blvd.

11/30/2022: 2 p.m. – 8 p.m., Electrical Training Institute, 6023 S Garfield Ave.

Compton

12/12/2022: 2 p.m. – 8 p.m., Centro Hispano de Estudios Teologicos, 1005 E Palmer St.

Covina

11/27/2022: 10 a.m. – 4:30 p.m., Sikh Community Temple, 144 N 2nd Ave.

12/12/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Tri-Community Adult School Pioneer Campus, 160 Barranca Ave.

12/14/2022: 9:30 a.m. – 3:30 p.m., Sacred Heart Catholic Church, 344 W Workman St.

Cudahy

12/7/2022: 9:30 a.m. – 4 p.m., Options for Youth, 7955 Atlantic Ave.

12/14/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Elizabeth Learning Center High School, 4811 Elizabeth St, Cudahy CA

Culver City

11/22/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

11/23/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

11/25/2022: 1 p.m. – 7 p.m., BPOE Lodge #1917, 11160 Washington Pl.

11/25/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

11/26/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

11/27/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

11/28/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

11/29/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

11/30/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/2/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/3/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/4/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/5/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/6/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/7/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/9/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/10/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/11/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/12/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/13/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

12/14/2022: 11:45 a.m. – 6:45 p.m., Culver City Blood Donation Center, 5359 Sepulveda Blvd.

Downey

11/23/2022: 12 p.m. – 6 p.m., Stonewood Center, 251 Stonewood St.

11/25/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Promenade at Downey, 9070 Apollo Way

12/15/2022: 11 a.m. – 5 p.m., The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 10511 Paramount Blvd.

DUARTE

12/9/2022: 3 p.m. – 8 p.m., Royal Oaks STEAM Academy, 2499 Royal Oaks Dr.

El Monte

12/9/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., El Monte High School, 3048 N Tyler Ave.

12/12/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Jack Crippen Multipurpose Senior Center, 3120 N Tyler Ave.

El Segundo

11/23/2022: 1 p.m. – 7 p.m., El Segundo Masonic Lodge, 520 Main St.

11/30/2022: 1 p.m. – 7 p.m., El Segundo Masonic Lodge, 520 Main St.

12/5/2022: 12 p.m. – 6 p.m., Moose Lodge 1780, 514 W Imperial Ave.

12/14/2022: 1 p.m. – 7 p.m., El Segundo Masonic Lodge, 520 Main St.

Encino

12/4/2022: 8 a.m. – 2 p.m., St Cyril of Jerusalem Parish, 15520 Ventura Blvd.

Glendale

11/22/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Maple Park Community Center, 820 E Maple St.

11/26/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Maple Park Community Center, 820 E Maple St.

11/29/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Maple Park Community Center, 820 E Maple St.

12/4/2022: 8 a.m. – 2 p.m., First United Methodist Church of Glendale North Wing, 134 N Kenwood St.

12/6/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Maple Park Community Center, 820 E Maple St.

12/10/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Maple Park Community Center, 820 E Maple St.

12/13/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Maple Park Community Center, 820 E Maple St.

12/14/2022: 10 a.m. – 4:30 p.m., Kaiser Permanente Glendale Medical Offices, 444 W Glenoaks Blvd.

Glendora

11/29/2022: 10 a.m. – 4 p.m., St Dorothy Parish, 241 S Valley Center Ave.

12/2/2022: 9 a.m. – 3 p.m., America’s Christian Credit Union, 2100 E Route 66, Suite100

Hacienda Heights

12/5/2022: 2 p.m. – 8 p.m., Newton Middle School, 15616 Newton St.

Hawthorne

11/23/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Common Space Brewery, 3411 W El Segundo

Hollywood

12/9/2022: 10 a.m. – 4 p.m., The Magic Castle, 7001 Franklin Ave.

La Canada Flintridge

12/15/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Lutheran Church in the Foothills, 1700 Foothill Blvd.

La Crescenta

12/7/2022: 11 a.m. – 5 p.m., La Crescenta Library, 2809 Foothill Blvd.

La Mirada

11/23/2022: 10 a.m. – 4:30 p.m., Grocery Outlet, 15745 E Imperial Hwy, Suite B

11/25/2022: 9 a.m. – 3 p.m., La Mirada Golf Course, 15501 E Alicante Rd.

12/15/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Living Spaces, 14501 Artesia Blvd.

12/15/2022: 12 p.m. – 6 p.m., City of La Mirada Resource Center, 13710 La Mirada Blvd.

La Verne

12/1/2022: 10 a.m. – 4 p.m., University of La Verne, 2000 2nd St.

12/4/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Rock of the Foothills Lutheran Church, 4630 N Wheeler Ave.

12/15/2022: 12:30 p.m. – 6:30 p.m., The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2645 Amherst St.

Lake View Ter

12/6/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Community Charter Early College High School, 11500 Eldridge Ave.

Lakewood

11/23/2022: 12 p.m. – 6 p.m., Lakewood Center Mall, 500 Lakewood Center Mall, Suite 88

Lancaster

11/30/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Antelope Valley College Student Lounge, 3041 W Avenue K

12/2/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Desert Christian High School, 2340 West Ave J – 8

Long Beach

11/22/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Museum of Latin American Art, 628 Alamitos Ave.

11/22/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

11/23/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

11/25/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

11/26/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

11/27/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

11/28/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

11/29/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Community Grace Brethren Church, 5885 Downey Ave.

11/29/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

11/30/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/1/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/2/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/3/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/3/2022: 8 a.m. – 2 p.m., MERCYWORLDWIDE at American Red Cross Greater Long Beach, 3150 E 29th St

12/4/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/4/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Christ Lutheran Church, 6500 Stearns Ave.

12/4/2022: 9 a.m. – 3 p.m., St Luke’s Episcopal Church, 525 E.7th St.

12/5/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/6/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/7/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/8/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/9/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/10/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/11/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/12/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/12/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Assistance League of Long Beach, 6220 E Spring St.

12/13/2022: 11:30 a.m. – 6 p.m., Long Beach Towne Center, 7575 Carson Blvd.

12/13/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/14/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/15/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Long Beach Blood Donation Center, 3150 E 29th St.

12/15/2022: 8:30 a.m. – 3 p.m., Mark A. Garlington DDS, 5479 E Abbeyfield St. #1

Los Angeles

11/22/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Banc of California Stadium, 3939 S Figueroa St.

11/22/2022: 9 a.m. – 3 p.m., YMCA, 8015 S Sepulveda

11/23/2022: 7 a.m. – 7 p.m., Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center, 1515 N Vermont Ave.

11/26/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Marriott Hotel, 5855 W. Century Blvd.

11/27/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Bnai David Judea, 8906 W Pico Blvd.

11/28/2022: 11:30 a.m. – 5:30 p.m., Los Angeles Police Department Olympic Division, 1130 S Vermont Ave.

11/29/2022: 10 a.m. – 4:30 p.m., California State University Los Angeles Lot 4, 5151 State University Dr.

11/30/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Keck Medical Center of USC, 1450 San Pablo St.

12/1/2022: 8 a.m. – 2 p.m., Los Angeles County College of Nursing and Allied Health, 1237 N Mission Rd.

12/1/2022: 9 a.m. – 3 p.m., YMCA, 8015 S Sepulveda

12/2/2022: 11 a.m. – 5 p.m., Oasis Church, 634 Normandie Ave.

12/2/2022: 12 p.m. – 6 p.m., Anderson Munger Family YMCA, 4301 W 3rd St.

12/2/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Miguel Contreras Learning Complex, 322 S. Lucas Ave.

12/8/2022: 10 a.m. – 4:30 p.m., California State University Los Angeles Lot 4, 5151 State University Dr.

12/8/2022: 9 a.m. – 3 p.m., YMCA, 8015 S Sepulveda

12/11/2022: 8 a.m. – 2 p.m., St Aloysius Gonzaga Catholic Church, 2023 E Nadeau St.

12/12/2022: 11:30 a.m. – 5:30 p.m., Los Angeles Police Department Olympic Division, 1130 S Vermont Ave.

12/12/2022: 7:30 a.m. – 1 p.m., Los Angeles Community Hospital, 4081 E Olympic Blvd.

12/12/2022: 8 a.m. – 2 p.m., Mar Vista Elementary School, 3330 Granville Ave.

12/13/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Crenshaw Christian Center, 7901 S. Vermont Ave.

12/14/2022: 7:30 a.m. – 1:30 p.m., Riddick Community Room, 2634 Overland Ave.

12/15/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Stephen S Wise Temple, 15500 Stephen S Wise Dr.

12/15/2022: 9 a.m. – 3 p.m., YMCA, 8015 S Sepulveda

Lynwood

12/1/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Firebaugh High School, 5246 Martin Luther King Jr Blvd.

Marina del Rey

11/23/2022: 11 a.m. – 5 p.m., Marina del Rey Hotel, 13534 Bali Way

12/5/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Burton Chace Park, 13650 Mindanao Way

Maywood

12/9/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Southeast Rio Vista YMCA, 4801 E 58th St.

Monrovia

12/14/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Living Spaces, 407 W Huntington Dr.

Montebello

11/28/2022: 2 p.m. – 8 p.m., The Ark Montebello, 931 S Maple Ave.

12/7/2022: 9 a.m. – 4 p.m., Beverly Hospital, 309 W Beverly Blvd.

Monterey Park

12/5/2022: 1 p.m. – 7 p.m., The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2316 Hillview Ave.

Newhall

12/4/2022: 7 a.m. – 1:30 p.m., The Sanctuary Church, 26444 Friendly Valley Pkwy

North Hollywood

11/22/2022: 12 p.m. – 6 p.m., The Church of Jesus Chris of Latter-Day Saints North Hollywood, 11830 Saticoy St.

11/27/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., St Jane Frances De Chantal, 13001 Victory Blvd.

12/8/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Emmanuel Lutheran Church, 6020 Radford Ave.

Northridge

11/30/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Temple Ramat Zion, 17655 Devonshire St.

12/5/2022: 11 a.m. – 5 p.m., First Presbyterian Church of Granada Hills, 10400 Zelzah Ave.

12/9/2022: 10 a.m. – 4 p.m., LAPD Devonshire PALS, 8721 Wilbur Ave.

12/13/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Harman International, 8510 Balboa Blvd.

Norwalk

11/22/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Cerritos College Student Center, 11110 E. Alondra Blvd.

11/27/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Newah Organization of America, 10843 Kenney St.

Palmdale

11/22/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Antelope Valley Chapter, 2715 E Avenue P

11/25/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Antelope Valley Chapter, 2715 E Avenue P

11/29/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Antelope Valley Chapter, 2715 E Avenue P

12/1/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Antelope Valley Chapter, 2715 E Avenue P

12/6/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Antelope Valley Chapter, 2715 E Avenue P

12/9/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Antelope Valley Chapter, 2715 E Avenue P

12/10/2022: 9 a.m. – 3 p.m., American Red Cross Antelope Valley Chapter, 2715 E Avenue P

12/13/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Antelope Valley Chapter, 2715 E Avenue P

12/14/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Chimbole Cultural Center, 38350 Sierra Highway

Pasadena

11/22/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

11/23/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

11/24/2022: 8 a.m. – 2 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St, Suite 103

11/25/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

11/26/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

11/27/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

11/28/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

11/29/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

11/30/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/1/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/2/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/2/2022: 9 a.m. – 3 p.m., First Baptist Church, 75 N Marengo

12/3/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/4/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/5/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/6/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/7/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/8/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/9/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/10/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/11/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/12/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/13/2022: 10 a.m. – 4 p.m., All Saints Episcopal Church, 132 N Euclid Ave.

12/13/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/14/2022: 12 p.m. – 6 p.m., First United Methodist Church, 500 E Colorado Blvd.

12/14/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

12/15/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Pasadena Blood Donation Center, 2471 E Walnut St., Suite 103

Pomona

11/22/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

11/23/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

11/24/2022: 8 a.m. – 2 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

11/25/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

11/26/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

11/27/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

11/28/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

11/29/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

11/30/2022: 10:30 a.m. – 5 p.m., Cal Poly Pomona Library, 3801 W Temple Ave.

11/30/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/1/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/1/2022: 12 p.m. – 6 p.m., Western University Health Professions Center, 309 E Second Street, HPC Building 521/Commons

12/2/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/3/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/4/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/5/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/6/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/7/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/8/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/9/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Pomona Valley Hospital Medical Center, 1798 N Garey Ave.

12/9/2022: 7 a.m. – 1 p.m., Pomona Valley Hospital Medical Center, 1798 N Garey Ave.

12/9/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/10/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/10/2022: 8 a.m. – 2 p.m., American Red Cross Pomona Donation Center, 100 Red Cross Circle

12/11/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/12/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/13/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/14/2022: 10 a.m. – 4:30 p.m., Starbucks Rio Rancho Towne Center, 2047 Rancho Valley Dr., #410

12/14/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

12/15/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Cir

Porter Ranch

12/15/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Shepherd Church, 19700 Rinaldi St.

Quartz Hill

11/28/2022: 12 p.m. – 6 p.m., Christ Our Savior United Methodist Church, 5027 W Ave. M

Rancho Palos Verdes

12/14/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Church of Jesus Christ of latter-day Saints, 5845 Crestridge Rd.

Redondo Beach

11/22/2022: 11 a.m. – 5 p.m., South Bay Galleria, 1815 Hawthorne Blvd.

11/22/2022: 11 a.m. – 5:30 p.m., Bettolino Kitchen, 211 Palos Verdes Blvd.

12/11/2022: 7:30 a.m. – 2 p.m., St James Catholic Church, 415 Vincent St.

12/13/2022: 11 a.m. – 5 p.m., First United Methodist Church, 243 S Broadway

Reseda

12/8/2022: 9 a.m. – 3 p.m., As You Are Church, 7855 Lindley Ave.

12/11/2022: 8 a.m. – 2 p.m., Saint Catherine of Siena, 18115 Sherman Way

Rosemead

11/30/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Maryvale Early Childhood Education Center Rosemead Campus, 7600 Graves Ave.

San Dimas

11/23/2022: 10 a.m. – 4 p.m., San Dimas Community Hospital, 1350 W Covina Blvd.

11/27/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Faith Lutheran Church, 505 E Bonita Ave.

Santa Clarita

11/23/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

11/25/2022: 11 a.m. – 5:30 p.m., Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd.

11/26/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

11/27/2022: 8:30 a.m. – 3 p.m., Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd.

11/28/2022: 11 a.m. – 5:30 p.m., Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd.

11/30/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

12/4/2022: 8 a.m. – 2 p.m., Saint Kateri Tekakwitha, 22508 Copper Hill Dr.

12/5/2022: 11 a.m. – 5:30 p.m., Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd.

12/7/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

12/14/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

Santa Fe Springs

12/5/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Los Angeles County Emergency Medical Service Agency Headquarters, 10100 Pioneer Blvd.

Santa Monica

11/22/2022: 10 a.m. – 4 p.m., YMCA, 1332 6th St.

11/25/2022: 12 p.m. – 6 p.m., Sunset Masonic Lodge 369, 1720 Ocean Park Blvd.

11/28/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St.

12/3/2022: 9 a.m. – 3 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St.

12/5/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St.

12/12/2022: 1 p.m. – 7 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St.

12/15/2022: 10 a.m. – 4 p.m., American Red Cross Santa Monica Chapter, 1450 11th St.

Sherman Oaks

12/15/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Westfield, 14006 Riverside Dr.

South El Monte

12/4/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Epiphany Catholic Church, 10911 Michael Hunt

12/7/2022: 9 a.m. – 3 p.m., The City of South El Monte Senior Center, 1556 Central Ave.

South Pasadena

12/7/2022: 12 p.m. – 6 p.m., South Pasadena Public Library, 1115 El Centro St.

Stevenson Ranch

12/12/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Stevenson Ranch Library, 25950 The Old Rd.

Studio City

12/12/2022: 12 p.m. – 6 p.m., Studio City Library, 12511 Moorpark St.

Tarzana

12/11/2022: 9 a.m. – 3 p.m., Temple Judea, 5429 Lindley Ave.

Torrance

11/22/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

11/23/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

11/25/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

11/26/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

11/27/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

11/28/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

11/29/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

11/30/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/1/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/2/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/3/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/4/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/5/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/6/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/7/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/8/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/9/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/10/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/11/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/12/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/13/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/14/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/15/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

Valencia

11/23/2022: 7 a.m. – 7 p.m., Henry Mayo Newhall Hospital, 23803 McBean Pky

11/25/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Embassy Suites, 28508 Westinghouse Pl.

12/15/2022: 8 a.m. – 8 p.m., Hilton Garden Inn, 27710 The Old Rd.

Walnut

11/22/2022: 12 p.m. – 6 p.m., The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 20801 Marcon Dr.

11/29/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Mt San Antonio College, 1100 N. Grand Ave.

11/30/2022: 10 a.m. – 4 p.m., Mt San Antonio College, 1100 N. Grand Ave.

12/8/2022: 1 p.m. – 7 p.m., First Chinese Baptist Church, 1555 Fairway Dr.

Walnut Park

12/11/2022: 10 a.m. – 4 p.m., YWCA GLA – Walnut Park, 7515 Pacific Blvd.

West Covina

11/26/2022: 8 a.m. – 2 p.m., West Covina Masonic Center, 1201 S Orange Ave.

12/2/2022: 12 p.m. – 6 p.m., American Legion Post 790, 330 N Azusa Ave.

12/11/2022: 8 a.m. – 2 p.m., West Covina Masonic Center, 1201 S Orange Ave.

Whittier

11/28/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Ave.

11/28/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Whittier Area Community Church, 8100 Colima Rd.

12/5/2022: 1 p.m. – 7 p.m., Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Ave.

12/7/2022: 8:30 a.m. – 3 p.m., Frontier High School, 9401 S Painter

12/11/2022: 8 a.m. – 2 p.m., St Bruno Catholic Church, 15740 Citrustree Rd.

Wilmington

12/4/2022: 8:30 a.m. – 2:30 p.m., Saints Peter & Paul Catholic Church, 1015 Lagoon Ave.

Woodland Hills

11/22/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

11/23/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

11/24/2022: 8 a.m. – 2 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

11/25/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

11/26/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

11/27/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

11/28/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

11/29/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

11/30/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/1/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/2/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/3/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/4/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/5/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/6/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/7/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/8/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/9/2022: 8:15 a.m. – 3:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/10/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/11/2022: 7:45 a.m. – 2:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/12/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/13/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/14/2022: 12:15 p.m. – 7:15 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

12/15/2022: 10:45 a.m. – 5:45 p.m., Woodland Hills Blood Donation Center, 21333 Oxnard St.

62 total views, 62 views today