Dedican el sorteo a los “110 Años impulsando el progreso de El Salvador”

En el marco de su 110 aniversario, desde la Lotería dedicamos el Sorteo LOTRA No 437 a la Cámara

de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), como reconocimiento a su aporte histórico al

desarrollo económico del país.

A lo largo de su trayectoria, CAMARASAL se ha consolidado como una gremial líder y referente en la región, promoviendo la competitividad empresarial, el intercambio comercial y la inversión, con un enfoque de responsabilidad social.

Su labor se centra en defender la libre iniciativa, fortalecer la unidad nacional y acompañar el desarrollo empresarial, mediante acciones y servicios que impulsan la innovación y protegen los derechos de sus asociados.

Durante la fase previa del sorteo, la presentación e introducción de los Premios Mayores estuvo a cargo de Alex López, director de Junta Directiva. La selección y presentación de los maletines de balotas de colores fue realizada por Acenett de Barrientos, directora de Junta Directiva de

CAMARASAL. Al cierre del evento, Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, recibió de manos de

nuestro presidente, Javier Milián, el cuadro conmemorativo de la semana.

Estos son los resultados del Sorteo LOTRA N° 437:

Primer Premio Acumulado: $380,000 – Billete N.° 37721 Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 28708 No vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 11632 Vendido.

Compartir esta nota