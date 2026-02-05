Capturan a pandillero condenado por homicidio que se escondía tras un cielo falso

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil capturó a Marvin Alexander Monterrosa Martínez, miembro de la pandilla MS-13, quien se encontraba oculto en una “caleta” detrás del cielo falso de una vivienda. Monterrosa contaba con una condena de 25 años de prisión por homicidio agravado dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca en octubre de 2023.

Según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, la captura fue posible gracias a una denuncia recibida a través del sistema 123. El funcionario aseguró que las autoridades mantienen una búsqueda constante de criminales condenados o prófugos, y destacó que “ningún asesino serial tiene escapatoria”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el crimen por el que Monterrosa fue condenado ocurrió el 2 de abril de 2021 en Santiago Nonualco, departamento de La Paz. La víctima fue interceptada y golpeada hasta morir, y posteriormente enterrada en una fosa cavada por los agresores en la misma zona.

El Ministerio de Seguridad reiteró su compromiso de continuar combatiendo las estructuras criminales y de responder de manera firme ante los delitos de alto impacto.

Compartir esta nota