Defensoría del Consumidor recupera $57.6 millones en favor de más de 329 mil salvadoreños en 2025

ElSalvador–La Defensoría del Consumidor cerró el 2025 con la mayor cifra de recuperación económica en su historia, $57.6 millones a favor de 329,491 salvadoreños, según confirmó el presidente de la institución, Ricardo Salazar.

El monto representa un incremento superior al 40 % respecto a 2024, consolidando un año de resultados históricos en la protección de los derechos de los consumidores.

“Estos resultados no son producto de la casualidad, sino del trabajo intencional y coordinado para garantizar la defensa del bolsillo de la población”, afirmó Salazar, quien destacó la efectividad de las acciones colectivas y la modernización de los mecanismos de resolución de conflictos.

Del total recuperado, el 76 % ($43 millones) provino de 130 casos colectivos, que beneficiaron a más de 313,000 consumidores. Mientras tanto, 22,455 casos individuales generaron $13.8 millones en devoluciones y compensaciones.

El sector de inmuebles encabezó los resultados, con $41.9 millones recuperados a favor de 18,120 familias que esperaban soluciones desde hace años. Otros sectores con impacto significativo fueron servicios financieros ($9.1 millones), telecomunicaciones ($1.6 millones), turismo ($1.3 millones) y vehículos ($1.1 millones).

Los principales motivos de las recuperaciones fueron incumplimientos de contrato, cobros indebidos, fallas en garantías, derecho de retracto y mala calidad de productos o servicios.

Durante el año, la Defensoría atendió 112,940 casos, entre ellos 89,155 asesorías y 22,192 denuncias formales. Además, 1,593 consumidores financieros recibieron apoyo por sobreendeudamiento.

El 67 % de las gestiones se realizó a través de canales no presenciales, incluyendo la línea 910, el WhatsApp 7844-1482 y la Defensoría en línea, herramientas que han facilitado el acceso a la población en todo el territorio.

El Tribunal Sancionador resolvió 563 casos, imponiendo multas por $3.68 millones y ordenando devoluciones directas por $724,520. Las sanciones se concentraron en los sectores de turismo, servicios financieros, alimentos y artículos del hogar, principalmente por negativa de reembolsos, incumplimientos contractuales y omisión de información crediticia.

En materia de vigilancia, la Defensoría realizó más de 5,000 inspecciones a escala nacional, con un 82.9 % de cumplimiento. No obstante, se detectaron 4,002 productos vencidos, destruidos de inmediato para evitar riesgos a la salud de los consumidores.

La institución también fortaleció la cultura de cumplimiento y transparencia, con 690 proveedores incorporados a programas institucionales y el registro de 2,228 plataformas de comercio electrónico, que promueven mayor confianza en el mercado.

“Seguiremos reforzando la vigilancia y la defensa de los derechos de los consumidores en todo el país. La protección del ciudadano es una tarea permanente”, subrayó Salazar.

