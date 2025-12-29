Gobierno apoyará a comerciantes tras incendio en mercado provisional de Santa Ana

Día a Día News

ElSalvador–Un incendio registrado la noche del domingo en el mercado provisional del parque Menéndez, en el centro de Santa Ana, afectó varios puestos de venta y movilizó a equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos, Comandos de Salvamento y Cruz Roja Salvadoreña.

El siniestro fue controlado por Bomberos, quienes informaron a las 8:27 p. m. que no existía riesgo de propagación y que se mantenían en labores de enfriamiento y remoción de escombros para eliminar focos aislados. Las causas del incendio y el número exacto de locales dañados aún están bajo investigación.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a comerciantes intentando rescatar su mercadería, aunque las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para evitar que las personas ingresaran al área afectada.

El mercado provisional funciona desde 2021, cuando un incendio destruyó el antiguo mercado municipal de Santa Ana.

Ante la emergencia, el Gobierno de El Salvador anunció que brindará apoyo económico a los afectados. El Ministerio de Gobernación informó que, por instrucciones del presidente Nayib Bukele, se entregará una ayuda equivalente al 100 % de las pérdidas reportadas por los comerciantes.

«Se les entregará una ayuda económica equivalente al 100 % de sus pérdidas», indicó la institución a través de un comunicado oficial.

Las autoridades reiteraron que se continuará trabajando en la remoción de escombros y evaluación de daños mientras se coordina la asistencia inmediata a las familias afectadas.

