Lun. Dic 29th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Gobierno apoyará a comerciantes tras incendio en mercado provisional de Santa Ana

Dic 29, 2025 #Ayuda, #El Salvador, #Gobierno, #Incendio, #Mercado, #Parque Menéndez, #Provisional, #Santa Ana

Día a Día News

ElSalvador–Un incendio registrado la noche del domingo en el mercado provisional del parque Menéndez, en el centro de Santa Ana, afectó varios puestos de venta y movilizó a equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos, Comandos de Salvamento y Cruz Roja Salvadoreña.

El siniestro fue controlado por Bomberos, quienes informaron a las 8:27 p. m. que no existía riesgo de propagación y que se mantenían en labores de enfriamiento y remoción de escombros para eliminar focos aislados. Las causas del incendio y el número exacto de locales dañados aún están bajo investigación.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a comerciantes intentando rescatar su mercadería, aunque las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para evitar que las personas ingresaran al área afectada.

El mercado provisional funciona desde 2021, cuando un incendio destruyó el antiguo mercado municipal de Santa Ana.

Ante la emergencia, el Gobierno de El Salvador anunció que brindará apoyo económico a los afectados. El Ministerio de Gobernación informó que, por instrucciones del presidente Nayib Bukele, se entregará una ayuda equivalente al 100 % de las pérdidas reportadas por los comerciantes.

«Se les entregará una ayuda económica equivalente al 100 % de sus pérdidas», indicó la institución a través de un comunicado oficial.

Las autoridades reiteraron que se continuará trabajando en la remoción de escombros y evaluación de daños mientras se coordina la asistencia inmediata a las familias afectadas.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Motociclistas deberán usar casco certificado desde este 29 de diciembre en El Salvador

Dic 29, 2025
El Salvador

Regresan los vientos del norte con ráfagas de hasta 70 km/h

Dic 29, 2025
El Salvador

Defensoría del Consumidor recupera $57.6 millones en favor de más de 329 mil salvadoreños en 2025

Dic 27, 2025
error: Contenido protegido