Demandan a la cervecería Iron Hill por discriminación racial 

Iron Hill Brewery de Buckhead, LLC, y Iron Hill Brewery, LLC, una cadena de cervecerías y restaurantes, discriminaron ilegalmente a un empleado afroamericano cuando lo despidieron por su raza y en represalia por denunciar discriminación contra mujeres y empleados hispanos. , acusó la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE. UU. en una demanda presentada hoy.

Según la demanda, un sous chef afroamericano en formación se quejó dos veces ante Iron Hill de que los empleados de la gerencia maltrataban a los empleados y a las mujeres hispanas, incluso que no se les proporcionaba un espacio privado y seguro para extraerse la leche materna.

Por estas acciones recibió una sanción disciplinaria injustificada y fue despedido. Iron Hill afirmó que el despido se debió a una violación de su política de “tolerancia cero” sobre la discriminación en el lugar de trabajo, a pesar de que el sous chef en formación no había tenido un comportamiento discriminatorio. Iron Hill se negó a despedir, o incluso disciplinar, a un empleado blanco que, según varios empleados, violaba la política de discriminación de Iron Hill con respecto a los empleados negros.

Tal supuesta conducta violó el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación basada en la raza y las represalias por quejarse de ella. La EEOC presentó una demanda (EEOC v. Iron Hill Brewery of Buckhead, LLC, and Iron Hill Brewery, LLC, Caso No. 1:24-CV-1275-MHC-JKL) en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia, Atlanta División, luego de intentar primero llegar a un acuerdo precontencioso a través de su proceso de conciliación administrativa.

«Los empleados deben sentirse libres de denunciar discriminación sin temor a represalias cuando ven un comportamiento en el lugar de trabajo que viola el Título VII», dijo Marcus G. Keegan, abogado regional de la Oficina del Distrito de Atlanta de la EEOC. «Esta demanda sirve como recordatorio a los empleadores de que las leyes federales La ley prohíbe despedir a empleados cuando hablan de discriminación en el lugar de trabajo”.

El director del distrito de la oficina de Atlanta, Darrell Graham, dijo: “No se tolerará la discriminación racial ni las represalias en el lugar de trabajo. La EEOC continuará protegiendo a la fuerza laboral y reivindicando los derechos de las personas que tengan el coraje de denunciar la discriminación o el acoso”.

