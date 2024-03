Se acaba el tiempo para reclamar mil millones de dólares en reembolsos

El Servicio de Impuestos Internos anunció hoy que casi 940,000 personas en todo el país tienen reembolsos no reclamados para el año fiscal 2020, pero enfrentan la fecha límite del 17 de mayo para presentar sus declaraciones de impuestos.

El IRS estima que más de mil millones de dólares en reembolsos siguen sin reclamarse porque las personas aún no han presentado sus declaraciones de impuestos de 2020. El reembolso medio promedio es de $932 para 2020, y la siguiente tabla estado por estado muestra cuántas personas son potencialmente elegibles para estos reembolsos en cada estado junto con el reembolso promedio medio por estado.

«Queda dinero sobre la mesa para cientos de miles de personas que no han presentado las declaraciones de impuestos de 2020», dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel. “Queremos que los contribuyentes reclamen estos reembolsos, pero el tiempo se está acabando para las personas que pueden haber pasado por alto u olvidado estos reembolsos. Hay una fecha límite del 17 de mayo para presentar estas declaraciones, por lo que los contribuyentes deben comenzar pronto para asegurarse de no perderlas”.

Según la ley, los contribuyentes suelen tener tres años para presentar y reclamar sus reembolsos de impuestos. Si no lo presentan en un plazo de tres años, el dinero pasa a ser propiedad del Tesoro de Estados Unidos.

Pero para las declaraciones de impuestos de 2020, las personas tienen un poco más de tiempo de lo habitual para presentarlas y reclamar sus reembolsos. Por lo general, la fecha límite normal de presentación para reclamar reembolsos antiguos cae alrededor de la fecha límite de impuestos de abril, que es el 15 de abril de este año para las declaraciones de impuestos de 2023. Pero el período de tres años para las declaraciones no presentadas de 2020 se pospuso hasta el 17 de mayo de 2024 debido a la emergencia pandémica de COVID-19. El IRS emitió el Aviso 2023-21 el 27 de febrero de 2023, brindando orientación legal sobre las reclamaciones requeridas antes de la fecha límite pospuesta.

El IRS estima que el punto medio de los montos de reembolso individuales para 2020 será de $932, es decir, la mitad de los reembolsos son más de $932 y la otra mitad son menos. Esta estimación no incluye el Crédito de Recuperación de Reembolso ni otros créditos que puedan ser aplicables; El IRS ha recordado previamente a quienes puedan tener derecho al Crédito de reembolso de recuperación de la era COVID en 2020 que se está acabando el tiempo para presentar una declaración de impuestos y reclamar su dinero.

“La gente enfrentó situaciones extremadamente inusuales durante la pandemia, lo que puede haber llevado a algunas personas a olvidarse de un posible reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2020”, dijo Werfel. “Es posible que la gente simplemente los haya pasado por alto, incluidos los estudiantes, los trabajadores a tiempo parcial y otros. Es posible que algunas personas no se den cuenta de que es posible que se les deba un reembolso. Alentamos a las personas a revisar sus archivos y comenzar a recopilar registros ahora, para no correr el riesgo de no cumplir con la fecha límite de mayo”.

Al no presentar una declaración de impuestos, las personas corren el riesgo de perder algo más que el reembolso de los impuestos retenidos o pagados durante 2020. Muchos trabajadores de ingresos bajos y moderados pueden ser elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Para 2020, el EITC valía hasta $6,660 para los contribuyentes con hijos calificados. El EITC ayuda a personas y familias cuyos ingresos están por debajo de ciertos umbrales. Los umbrales para 2020 fueron:

$50,594 ($56,844 si es casado que presenta una declaración conjunta) para aquellos con tres o más hijos calificados:

$47,440 ($53,330 si es casado que presenta una declaración conjunta) para personas con dos hijos calificados;

$41,756 ($47,646 si es casado que presenta una declaración conjunta) para aquellos con un hijo calificado, y;

$15,820 ($21,710 si es casado que presenta una declaración conjunta) para personas sin hijos calificados.

El IRS recuerda a los contribuyentes que buscan un reembolso de impuestos de 2020 que sus fondos pueden retenerse si no han presentado declaraciones de impuestos para 2021 y 2022. Además, cualquier monto de reembolso para 2020 se aplicará a los montos aún adeudados al IRS o a una agencia tributaria estatal. y puede usarse para compensar manutención infantil impaga u otras deudas federales vencidas, como préstamos estudiantiles.

Estimaciones estado por estado de personas a las que se les pueden adeudar reembolsos de impuestos sobre la renta de 2020

Con base en la información tributaria disponible actualmente, el IRS estimó cuántas personas en cada estado pueden tener derecho a un reembolso de impuestos. El monto real del reembolso variará según la situación fiscal del hogar.

Estado o Distrito Número estimado de individuos Reembolso potencial medio Reembolsos potenciales totales* Alabama 15.200 $926 $16,839,800 Alaska 3.700 $931 $4,335,300 Arizona 25.400 $871 $26.939.600 Arkansas 8.700 $923 $9,392,600 California 88.200 $835 $94,226,300 Colorado 18.500 $894 $20,109,900 Connecticut 9.800 $978 $11,343,600 Delaware 3.600 $945 $4,156,500 Distrito de Columbia 2.900 $968 $3,503,800 Florida 53.200 $891 $58,210,500 Georgia 36.400 $900 $39,175,600 Hawai 5.200 $979 $5,972,600 Idaho 4.500 $761 $4,369,600 Illinois 36.200 $956 $40.608.000 Indiana 19.200 $922 $20.893.000 Iowa 9.600 $953 $10,601,700 Kansas 8.700 $900 $9,285,600 Kentucky 10.600 $920 $11,236,300 Luisiana 15.100 $957 $17,357,300 Maine 3.800 $923 $4,030,200 Maryland 22.200 $991 $26,365,400 Massachusetts 21.800 $975 $25.071.800 Michigan 34.900 $976 $38,274,800 Minnesota 13.500 $818 $14.043.900 Misisipí 8.100 $861 $8.685.000 Misuri 19.500 $893 $20,803,400 Montana 3.400 $851 $3,632,100 Nebraska 4.700 $901 $5,007,300 Nevada 10.200 $890 $11,143,900 Nuevo Hampshire 4.200 $982 $4,923,100 New Jersey 24.400 $920 $27,408,300 Nuevo Mexico 6.500 $868 $7,032,700 Nueva York 51.400 $1,029 $60.837.400 Carolina del Norte 27.500 $895 $29,304,100 Dakota del Norte 2.200 $953 $2,482,600 Ohio 31.400 $909 $32.939.900 Oklahoma 14.300 $902 $15.566.900 Oregón 15.300 $847 $15.857.800 Pensilvania 38.600 $1,031 $43,412,900 Rhode Island 2.600 $986 $2.980.500 Carolina del Sur 11.900 $840 $12,564,900 Dakota del Sur 2.200 $892 $2,346,300 Tennesse 16.800 $909 $18.007.000 Texas 93.400 $960 $107,130,200 Utah 7.800 $836 $8,191,700 Vermont 1.700 $911 $1.818.600 Virginia 25.900 $914 $28.944.600 Washington 26.200 $976 $31,110,300 Virginia del Oeste 3.800 $950 $4,130,400 Wisconsin 11.800 $837 $12,139,400 Wyoming 2,100 $961 $2,416,300 Totales 938.800 $932 $1.037.161.300

*Excluidos créditos.

administrador

Compartir esta nota