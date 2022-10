¡»Desde el bolsillo de un abrigo» celebra su primer aniversario! 

Escucha este artículo Escucha este artículo

¡El aclamado libro infantil también es perfecto para el Día Nacional del Gato Negro y Halloween!

“From the Pocket of an Overcoat” (Friendly Falls Press; Archway Publishing de Simon & Schuster), del autor e ilustrador Robert Vincent, celebra su primer aniversario el 27 de octubre de que también es el Día Nacional del Gato Negro.

Disponible en línea en Amazon, bn.com , target.com , y en el sitio web del libro, maxbuckles.com , así como en librerías selectas, “From the Pocket of an Overcoat” está basado en la historia real de un gato llamado Max adoptado por el hijo de Vincent, Matthew, de una mujer sin hogar en Dallas que encontró a Max cuando era un gatito y lo tenía en el bolsillo de su abrigo mientras intentaba encontrarle un hogar. Amado por maestros, niños y padres de todo el país, el libro se lanzó el 27 de octubre de 2021 y es el complemento perfecto para las festividades de Halloween (Halloween es el cumpleaños real de Max) y los regalos navideños.

La historia trata sobre un gato afable, Max Buckles, y cómo se encuentra a sí mismo y su camino hacia un nuevo hogar: mudarse del acogedor bolsillo del abrigo de Sally en la ciudad al campo con Farmer Buckles y sus otros animales, incluidos cuatro perros. – Sam, Tots, Scotty (que no es escocés pero sí de cuadros) y Junior Buckles. En el camino, descubre un verdadero sentido de pertenencia dentro de su nueva familia. Como se cuenta a través del viaje de Max el gato, esta es una historia sobre la identidad propia, la aceptación y el rescate y adopción de animales.

«Estamos muy agradecidos de que ‘From the Pocket of an Overcoat’ haya brindado amor, risas y alegría a la gente durante el año pasado», señala Vincent. «Y estamos orgullosos de asociarnos una vez más con ICEF Innovation Los Ángeles al proporcionar donaciones de libros para sus estudiantes. Ahora que Halloween está aquí nuevamente, que resulta ser el verdadero cumpleaños de Max, ¡no hay mejor manera de entrar en el espíritu que con Max!

Para celebrar el primer aniversario del libro, ICEF Innovation Los Angeles (IILA)

Charter School, una escuela pública LEA de ICEF, proporcionará donaciones de libros y realizará celebraciones de cumpleaños de libros con sus estudiantes. La misión de las Escuelas Públicas de ICEF es preparar a todos los estudiantes para asistir y competir en los 100 mejores colegios y universidades de la nación. ICEF Public Schools es una de las primeras organizaciones de administración de escuelas autónomas en Los Ángeles y se ha convertido en un líder en California por aumentar el rendimiento de los afroamericanos y cerrar la brecha de rendimiento.

64 total views, 64 views today