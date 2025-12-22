Lun. Dic 22nd, 2025

El Salvador

Desfile de globos gigantes iluminó la Navidad en el Centro Histórico

Dic 22, 2025 #Caravana, #Centro Histórico, #Desfile, #Globos gigantes, #San Salvador, #Turismo

Día a Día News

ElSalvador–El Centro Histórico de San Salvador vivió este domingo una tarde de fiesta y color con el desfile de globos gigantes, un evento que se consolida como parte de las tradiciones navideñas de la capital.

Miles de personas se concentraron a lo largo de la calle Rubén Darío para disfrutar del espectáculo organizado por En Vivo Producciones, que culminó en la plaza Gerardo Barrios, frente al Palacio Nacional. Familias enteras, turistas y curiosos llenaron las calles para ver pasar enormes figuras inflables, bandas musicales y personajes clásicos de la temporada.

En su segunda edición consecutiva, el desfile contó con 11 globos gigantes de hasta 13 metros de altura, manipulados por unas 200 personas durante el recorrido. También participaron bandas de paz con más de 500 músicos, ocho carros clásicos y más de 30 personajes navideños, entre ellos Santa Claus, el Grinch, Rudolf, el Cascanueces y la galleta de jengibre.

La actividad, patrocinada por Coca-Cola, incluyó fuegos artificiales, coreografías y espectáculos callejeros que mantuvieron animado al público hasta el anochecer. Todo se desarrolló en un ambiente familiar, con medidas de seguridad y zonas acondicionadas para el disfrute de los asistentes.

Muchos aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con los coloridos globos y luego recorrer la villa navideña instalada en el Centro Histórico, otro de los atractivos que embellece la capital durante diciembre.

Con este evento, San Salvador reafirma su apuesta por la revitalización de su centro urbano, ahora convertido en escenario de actividades culturales y recreativas que invitan a disfrutar la ciudad de una manera diferente.

