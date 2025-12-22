Lun. Dic 22nd, 2025

Condenan a 248 pandilleros de la MS-13 a más de mil años de prisión

Dic 22, 2025 #Condenas, #El Salvador, #MS-13, #Pandillas, #Prisión

ElSalvador–Un tribunal de El Salvador condenó a 248 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que, en conjunto, suman 1,335 años de prisión por una serie de delitos cometidos entre 2014 y 2022, informó la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la acusación, los condenados participaron en al menos 43 homicidios agravados, 42 desapariciones, tres feminicidios, 86 casos de extorsión, 29 conspiraciones para cometer homicidio y más de 30 delitos relacionados con el tráfico ilegal de drogas.

Las investigaciones determinaron que los pandilleros establecieron bases en distintos sectores del país desde donde planificaban actividades criminales, principalmente extorsiones a comerciantes, a quienes exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Algunas víctimas se vieron obligadas a cerrar sus negocios por miedo a las amenazas.

Entre los casos atribuidos al grupo se encuentran la desaparición y homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, así como la desaparición y feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados.

Las autoridades calificaron las condenas como una medida ejemplar dentro de las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas. No obstante, dichas estrategias han sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos debido a las denuncias de detenciones arbitrarias.

Desde el inicio de estas medidas, el Gobierno salvadoreño estima que más de 90,000 personas han sido arrestadas en el marco del régimen de excepción implementado para combatir a las estructuras criminales.

