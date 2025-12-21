Entregan puente que incrementará afluencia turística hacia cascada El Escuco en Santo Domingo de Guzmán

Ahora es más accesible para turistas nacionales y extranjeros visitar la cascada El Escuco o Salto El Escuco en cantón El Caulote en el distrito Santo Domingo de Guzmán, municipio de Sonsonate Centro, con la construcción de un puente sobre el río Tepechapa.

La moderna estructura vial construida por la Dirección de Obras Municipales sobre una superficie de 1,100 metros cuadrados cuenta con dos carriles (uno por sentido); ha sido pavimentada con concreto hidráulico y sujetada por estribos de concreto armado, un tablero de cinco vigas postensadas, vigas de refuerzo al centro y extremos.

Tiene 31.62 metros de longitud, 9.10 metros de ancho y 6 metros de alto, rampas de acceso de entrada y salida, aceras a sus costados, barandales, barreras metálicas, sistema de drenaje, señalización vial e iluminación. Adicionalmente fue restaurada la pasarela existente y sus accesos peatonales.

Para comodidad de conductores, cuenta con losas de concreto armado en la transición de entrada y salida del puente, dispone de sistema de drenaje con tuberías de 4 pulgadas en ambos laterales del puente. Una estratégica obra vial que ha sido reforzada con 4 muros de mampostería, dos aletones en estribo de entrada y dos aletones de estribo de salida.

Complementariamente, la DOM ejecutó un mejoramiento vial de 87 metros de entrada y 40 metros de salida con superficie de concreto hidráulico que incluye obras de protección, drenaje como cordón cuneta y caja tragante conectada con tubería PVC de 18 pulgadas.

En rampa de salida lateral derecho se construyó una canaleta para realizar la descarga al río Tepechapa y en lateral izquierdo, una canaleta en corona de muro al pie de talud. La obra de paso y los accesos ha sido señalados, incluyendo los túmulos, reforzado con vialetas o reflectores para visualización nocturna.

Compartir esta nota