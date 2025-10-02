Deslizamientos tras lluvias afectan la autopista a Comalapa

Día a Día News

ElSalvador–Las lluvias registradas en la madrugada de este jueves provocaron deslizamientos y acumulación de escombros en la autopista a Comalapa y en la carretera a Los Chorros, afectando la circulación en distintos tramos de San Salvador, según informaron autoridades de Gobierno.

En la autopista a Comalapa, personal del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt), junto al Fondo de Conservación Vial (Fovial) y el Cuerpo de Bomberos, se encuentran trabajando en la remoción de los escombros. El derrumbe se registró entre el monumento Hermano Bienvenido a Casa y el redondel del Paso del Jaguar, afectando los tres carriles en dirección de San Marcos hacia San Salvador.

La Policía Nacional Civil (PNC) y agentes del Viceministerio de Transporte (VMT) gestionan el tránsito vehicular mientras se realizan las labores de limpieza, por lo que se solicita a los conductores extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal en la zona. Hasta las 6:18 a.m., la vía permanecía parcialmente cerrada.

En la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, se reportó tráfico lento debido al arrastre de tierra y piedras. El VMT indicó que se mantiene el paso habilitado de manera controlada, aunque los usuarios deben circular con precaución por la acumulación de escombros y el aumento de vehículos en la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), detalló que la estación de Ague, en Santa Ana Norte, registró un acumulado de 64.6 milímetros de lluvia desde las 7:00 a.m. del 1 de octubre hasta las 4:38 a.m. de este jueves. Citalá, en Chalatenango Norte, reportó 48.2 mm, mientras que Montecristo Met, en Santa Ana Norte, contabilizó 45.2 mm.

Para este jueves, las autoridades pronostican cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias dispersas en la costa central durante las primeras horas y precipitaciones en la cordillera volcánica central y occidente del país a partir del mediodía.

Las instituciones de tránsito recomiendan a los conductores planificar rutas alternas, mantener distancia de seguridad y conducir a velocidad reducida, especialmente en zonas donde se han registrado desprendimientos de tierra y acumulación de escombros.

Las labores de limpieza y control de tránsito continuarán durante la mañana, mientras se monitorean las condiciones climáticas para prevenir nuevos incidentes en las vías afectadas.

