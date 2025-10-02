El Salvador registra incautación histórica de cocaína en alta mar valorada en $44.8 millones

Día a Día News

ElSalvador–El presidente, Nayib Bukele, anunció que la Marina Nacional de El Salvador ha logrado una incautación histórica de cocaína en alta mar.

La operación tuvo lugar a 1,150 millas náuticas (2,130 km) de las costas salvadoreñas, donde se interceptó una embarcación tripulada por tres narcotraficantes ecuatorianos que transportaban 1,795 kilos de cocaína, con un valor estimado superior a 44.8 millones de dólares.

Este decomiso eleva a 39 toneladas la cantidad de droga incautada en alta mar entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor total que supera los 977 millones de dólares. El presidente Bukele destacó que estas acciones refuerzan el compromiso del gobierno salvadoreño en la lucha contra el narcotráfico internacional. «Vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo», afirmó el mandatario.

La Marina Nacional ha demostrado capacidad operativa y coordinación internacional en la ejecución de estas operaciones, consolidando a El Salvador como un actor clave en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Las autoridades marítimas han asegurado que continuarán reforzando los controles en alta mar y colaborando con agencias internacionales para neutralizar redes de crimen organizado.

Con esta incautación, El Salvador reafirma su compromiso con la seguridad regional y su determinación para enfrentar el narcotráfico en todas sus dimensiones.

