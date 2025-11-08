Restricciones viales por el encuentro entre leyendas del Real Madrid y Barcelona

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció la implementación de dispositivos de control vehicular en las zonas aledañas al Estadio Jorge “El Mágico” González, en San Salvador, con motivo del partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y del FC Barcelona, programado para este sábado 8 de noviembre.

Según el VMT, las medidas se aplicarán desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad durante el evento deportivo.

Las autoridades detallaron que uno de los carriles sobre la 49 avenida Sur y la 6ª-10ª calle Poniente permanecerá cerrado de forma parcial. Además, se restringirá el paso en la 45 avenida Sur, la 4ª, 6ª y 8ª calle Poniente, así como en el pasaje Flor Blanca.

El encuentro entre las figuras históricas de ambos clubes europeos marcará la primera visita oficial de estas leyendas a El Salvador. El partido se disputará a las 7:00 de la noche en el estadio capitalino, escenario que lleva el nombre del ídolo salvadoreño Jorge “El Mágico” González, quien también participará portando la camiseta del FC Barcelona.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas planificar con anticipación sus recorridos y atender las indicaciones del personal de tránsito para evitar congestionamientos en la zona.

El evento deportivo forma parte de las actividades que posicionan a El Salvador como sede de espectáculos internacionales, y se espera la asistencia de miles de aficionados al fútbol para presenciar este histórico encuentro amistoso.

