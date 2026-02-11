EE. UU. y El Salvador renuevan acuerdo para proteger el patrimonio cultural

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador y Estados Unidos conmemoraron el 30.º aniversario del Memorando de Entendimiento para la Protección del Patrimonio Cultural, un convenio pionero que ambos países mantienen desde 1995 y que busca prevenir el tráfico ilícito de bienes históricos y fortalecer la cooperación bilateral.

La ceremonia fue encabezada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, junto al Ministerio de Cultura y la Cancillería. La renovación extiende la vigencia del acuerdo hasta 2030, convirtiéndolo en el más antiguo de su tipo promovido por el Departamento de Estado estadounidense.

Durante el acto, la encargada de negocios de la embajada, Naomi Fellows, destacó que la alianza ha permitido fortalecer la oferta cultural salvadoreña y generar oportunidades turísticas sostenibles. “Al enriquecer las colecciones y preservar nuestro legado común, contribuimos también al desarrollo de las comunidades locales”, afirmó.

La canciller Alexandra Hill agradeció la continuidad del memorando y subrayó la importancia del respaldo estadounidense. “Este acuerdo refleja la solidez de nuestras relaciones y nuestro compromiso con el resguardo del patrimonio salvadoreño”, señaló.

Por su parte, el ministro de Cultura, Raúl Castillo, recordó que El Salvador fue el primer país en el mundo en firmar un acuerdo de esta naturaleza con Estados Unidos. “Este instrumento demuestra que la cooperación basada en el respeto mutuo produce resultados concretos en la protección del patrimonio cultural”, afirmó.

El convenio, además de impedir la entrada de piezas arqueológicas sin documentación válida, facilita su repatriación desde territorio estadounidense y fomenta intercambios académicos, científicos y culturales. También fortalece el trabajo conjunto entre instituciones salvadoreñas como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y la Iglesia Católica.

La renovación se enmarca en la iniciativa Freedom 250, con la que Estados Unidos celebra los 250 años de su independencia, reafirmando los lazos culturales y diplomáticos entre ambos países.

