Desmantelan red de narcotráfico que operaba en San Salvador y Ahuachapán

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo que culminó con la captura de 27 personas vinculadas a una red de narcotráfico que operaba en los departamentos de San Salvador y Ahuachapán.

La estructura criminal, desarticulada tras meses de investigación, utilizaba pequeños comercios en la zona de Zacamil, San Salvador, para actividades de narcomenudeo.

Según las autoridades, la organización instaló portones en los accesos a edificios residenciales para restringir el ingreso de las fuerzas de seguridad y facilitar sus operaciones. Además, se descubrieron caletas ocultas en los desagües de estos edificios, utilizadas para almacenar drogas y evadir decomisos.

Las investigaciones, iniciadas en julio de 2024 y concluidas en septiembre de este año, han resultado en la detención de un total de 30 personas, así como en el decomiso de diversas cantidades de droga y dinero en efectivo.

Entre los capturados en este operativo se encuentran Irene Elizabeth Navarrete Meléndez, Henry Alberto Aquino Márquez, Claudia Patricia Bojórquez Regalado, Wilber Alexander García Álvarez, José Francisco Ramírez Zamora, Walter Jonathan Rivas Bojórquez, Wilber Erasmo Quintanilla Reyes, Ronald Alexander Flores Pimentel, Jorge Antonio Molina Escobar, André Portal Vides, Alejandro Antonio Lemus Aroche, Karla Abigail Arana Orantes, Víctor Manuel Bojórquez Regalado, Keren Vanessa Cruz Cornejo, Rodrigo Abel Alvarado Ramos y Denis Pérez Lemus.

Los detenidos enfrentarán cargos por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en el delito de homicidio. En los próximos días, serán presentados ante los tribunales correspondientes para continuar con el proceso judicial.

Este operativo representa un nuevo esfuerzo de las autoridades salvadoreñas por combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país, reforzando la seguridad en las zonas afectadas.

Durante este #Operativo se ha capturado a:

➡️ Irene Elizabeth Navarrete Meléndez

➡️ Henry Alberto Aquino Márquez

➡️ Claudia Patricia Bojórquez Regalado

➡️ Wilber Alexander García Álvarez

➡️ José francisco Ramírez Zamora

➡️ Walter Jonathan Rivas Bojórquez

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 3, 2025

