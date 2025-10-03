Hombre de 66 años asesinado en Coatepeque

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la noche del jueves la muerte de un hombre de 66 años en el municipio de Coatepeque, Santa Ana, tras ser atacado con un arma blanca.

Según el informe preliminar de las autoridades, la víctima presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Hasta las 6:30 a.m. del viernes, la PNC no había registrado detenciones relacionadas con el hecho, pero se indicó que se encontraban en curso las investigaciones para dar con los responsables.

Este incidente marca el primer homicidio registrado en octubre, luego de que durante el primer día del mes no se reportaran muertes violentas en el país.

En cuanto a septiembre, los registros de la PNC indican que se produjeron nueve homicidios en distintos puntos de El Salvador. Las víctimas fueron cinco hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre 21 y 80 años.

Con estos datos, el consolidado de homicidios en lo que va de 2025 asciende a 50 personas fallecidas por hechos violentos, según cifras oficiales de la institución policial.

Reportamos un homicidio en Coatepeque, Santa Ana Este.



La víctima es un hombre de 66 años quien fue lesionado con arma blanca en varias partes del cuerpo.



Policías de Investigaciones e Inteligencia trabajan para encontrar al responsable. — PNC El Salvador (@PNCSV) October 2, 2025

