Gobierno entrega primer tramo de pavimentación entre Chalchuapa y la frontera con Guatemala

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador entregó el primer tramo de la carretera que conectará Chalchuapa, en Santa Ana Oeste, con la frontera con Guatemala, como parte de un proyecto de mejora vial impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El tramo inaugurado tiene una longitud de 1.8 kilómetros, entre los cantones La Magdalena y El Coco, y representó una inversión de $2.5 millones. La obra forma parte de un plan más amplio que busca fortalecer la conectividad fronteriza, el comercio regional y el turismo en la zona occidental del país.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, destacó que este corredor facilitará el intercambio comercial entre El Salvador y Guatemala, convirtiéndose en el cuarto punto fronterizo entre ambos países.

“Esta vía beneficiará no solo a las comunidades locales, sino también al comercio y al turismo entre las dos naciones. Será una ruta estratégica para la región”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el subdirector de Cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de la AECID, Álvaro Borrega, resaltó que la entrega del tramo coincide con el 40.º aniversario de la cooperación española en El Salvador.

“Este programa de caminos rurales busca contribuir al desarrollo y cohesión de las comunidades. La transformación que ha traído esta carretera es evidente”, expresó.

El segundo tramo del proyecto, actualmente en ejecución, abarca 5.8 kilómetros adicionales (desde el kilómetro 8.5 hasta el 14.3) y presenta un avance superior al 50 %. Se prevé su finalización a mediados de este año. Con ello, la ruta se convertirá en la conexión más corta entre ambos países, facilitando el transporte de productos agrícolas como café y caña, y mejorando la movilidad de más de 74,000 habitantes.

