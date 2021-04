Destino turístico y gastronómico en el corazón de la Ciudad Morena

Redacción: Kevin Lemus

La ciudad de Santa Ana fue fundada en la época precolombina en el Barrio de Santa Bárbara entre los ríos Apanchacal y Apanteos.

El Centro Histórico, durante sus inicios, fue diseñado al estilo de una ciudad colonial española, a la fecha se pueden seguir apreciando estilos neoclásicos, estilos góticos como el de Catedral, estilos tradicionales, entre otros.

La Plaza principal de la ciudad es el Parque Libertad, el cual está rodeado por las edificaciones principales y otras estructuras históricas, entre las cuales destacan El Palacio Municipal, Catedral, Teatro Nacional, Centro de Artes de Occidente y el Casino Santaneco.

Dicho parque que, en los últimos días, ha estado en boca de casi todos los santanecos, ya que su pasada remodelación llevó muchos meses y un costo muy elevado, según la misma población, ya que la comuna presidida por Milena de Escalón invirtió un monto que superó los $265 mil dólares.

Otra plaza de la ciudad, ubicada en el Centro Histórico, es el Parque Isidro Menéndez, el cual está rodeado por edificaciones históricas, sin embargo, actualmente no se puede apreciar, ni luce muy bien por el deterioro de su infraestructura y por el centenar de ventas informales reubicadas, debido al reciente incendio en el mercado central que afectó a muchos comerciantes de la zona.

Pese a diferentes situaciones que suscitan en la Ciudad Morena, su Centro Histórico es muy conocido, apreciado y visitado por muchos turistas, ya que su reciente remodelación e iluminación, ha atraído a propios y extranjeros.

Y es que el centro no solamente se queda en infraestructura e historia, sino que nunca ha sido un lugar peligroso, concurren abundantes vehículos, nunca se le podrá ver solo al Parque Libertad, ya que siempre está la seguridad de parte del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y en ocasiones de la PNC. Además, las personas que laboran en la Alcaldía son abundantes, los eventos del Teatro, las misas u otras actividades en Catedral hacen que el centro sea un lugar muy transitado.

Asimismo, en el perímetro se encuentran muchos restaurantes internacionales, bancos, cajeros y demás negocios que prácticamente conforman la zona y brindan empleo a locales.

Por otra parte, en el tema gastronómico, en los alrededores del Parque Libertad, Centro Judicial y Teatro hay una amplia gama de comidas que tanto turistas, como locales siempre deleitan a su paladar, entre ellos: refrescos de temporada, los famosos panes “chucos” o “mata niños”, yuca salcochada, minutas, atoles, café con pan, sorbetes de carretón, elotes locos, entre otros.

Simmer Down y Keka´s Place, también son restaurantes muy famosos y con una amplia aceptación local, acogen a sus visitantes con una destacada amabilidad y servicio, ofreciendo comidas y bebidas especiales para sus comensales.

Y lo interesante del Centro Histórico no termina ahí, puesto que es un lugar que no duerme, los turistas de otros municipios, departamentos o incluso países, pueden visitarlo a las 11:30 p.m. o 2:00 a.m. que siempre encontrarán algo que comer, ya que los locales de comida rápida, como tortas, chéveres, hamburguesas, papas fritas y demás, laboran 24/7.