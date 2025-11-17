Detienen a conductor de rastra tras accidente que quita la vida a un bebé en La Libertad

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a José Antonio Cañada, conductor de una rastra señalado de provocar un accidente de tránsito que dejó como víctima fatal a un bebé de cuatro meses y dos personas lesionadas.

El hecho ocurrió en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana, en las inmediaciones de San Andrés, municipio de Ciudad Arce, La Libertad Centro. Según las investigaciones preliminares, Cañada habría invadido el carril contrario, impactando de frente contra un vehículo tipo sedán en el que viajaba la familia afectada.

La PNC informó que el conductor será remitido a la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio culposo, mientras continúan las diligencias para determinar con precisión las causas del siniestro.

En los últimos días, la institución ha reportado varios casos de conducción temeraria que han dejado víctimas mortales. Entre ellos, la captura de Kevin Alexander Cortez Sermeño, de 28 años, quien manejaba bajo los efectos del alcohol y provocó un accidente en el que una mujer embarazada perdió a su bebé de 32 semanas.

Asimismo, fueron arrestados dos motociclistas que conducían en estado de ebriedad en San Salvador y La Libertad, con niveles de alcohol que superaban el límite permitido por la ley.

La PNC reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de manejar, recordando que la imprudencia al volante continúa siendo una de las principales causas de muertes viales en el país.

