MARN pronostica lluvias y tormentas eléctricas este lunes en varias zonas del país

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó lluvias para este lunes 17 de noviembre en distintos puntos de El Salvador, principalmente durante la tarde y noche. Según el informe oficial, la presencia de un flujo del este combinado con sistemas de vaguadas mantiene activa la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

El meteorólogo Amides Figueroa explicó que las precipitaciones podrían variar entre moderadas y fuertes, con descargas eléctricas en algunos sectores. Agregó que el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) no está exenta de este comportamiento, ya que la nubosidad incrementará hacia el mediodía y favorecerá lluvias en la cadena volcánica y zonas montañosas.

Durante la tarde, se esperan tormentas en la franja volcánica y en sectores del centro del país. En horas de la noche, el fenómeno se desplazará hacia la zona norte, oriente y parte del centro, manteniendo condiciones inestables en buena parte del territorio.

El MARN detalló que los vientos continuarán con velocidades promedio entre 9 y 18 kilómetros por hora, sin variaciones significativas. Las temperaturas permanecerán altas durante el día, con máximas de hasta 36 grados Celsius en San Miguel y La Unión, y un ambiente más fresco al caer la noche.

De acuerdo con el observatorio, la tendencia se mantendrá durante los próximos días, con lluvias en horas de la tarde y noche acompañadas de actividad eléctrica. Para el martes 18 de noviembre, se prevé un cielo parcialmente nublado en la mañana y lluvias dispersas en la zona norte, central y occidental durante la tarde y noche.

Las autoridades recomiendan precaución ante posibles ráfagas de viento y acumulación de agua en calles y carreteras, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o con drenajes limitados.

Compartir esta nota