Lun. Nov 17th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

MARN pronostica lluvias y tormentas eléctricas este lunes en varias zonas del país

Nov 17, 2025 #Clima, #El Salvador, #lluvias, #MARN, #Vaguadas

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó lluvias para este lunes 17 de noviembre en distintos puntos de El Salvador, principalmente durante la tarde y noche. Según el informe oficial, la presencia de un flujo del este combinado con sistemas de vaguadas mantiene activa la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

El meteorólogo Amides Figueroa explicó que las precipitaciones podrían variar entre moderadas y fuertes, con descargas eléctricas en algunos sectores. Agregó que el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) no está exenta de este comportamiento, ya que la nubosidad incrementará hacia el mediodía y favorecerá lluvias en la cadena volcánica y zonas montañosas.

Durante la tarde, se esperan tormentas en la franja volcánica y en sectores del centro del país. En horas de la noche, el fenómeno se desplazará hacia la zona norte, oriente y parte del centro, manteniendo condiciones inestables en buena parte del territorio.

El MARN detalló que los vientos continuarán con velocidades promedio entre 9 y 18 kilómetros por hora, sin variaciones significativas. Las temperaturas permanecerán altas durante el día, con máximas de hasta 36 grados Celsius en San Miguel y La Unión, y un ambiente más fresco al caer la noche.

De acuerdo con el observatorio, la tendencia se mantendrá durante los próximos días, con lluvias en horas de la tarde y noche acompañadas de actividad eléctrica. Para el martes 18 de noviembre, se prevé un cielo parcialmente nublado en la mañana y lluvias dispersas en la zona norte, central y occidental durante la tarde y noche.

Las autoridades recomiendan precaución ante posibles ráfagas de viento y acumulación de agua en calles y carreteras, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o con drenajes limitados.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Séptima promoción de la Escuela de Especialización para la Construcción DOM finaliza su formación técnica

Nov 17, 2025
El Salvador

Educación actualizará programas y entregará seis millones de nuevos libros a partir de 2026

Nov 17, 2025
El Salvador

Detienen a conductor de rastra tras accidente que quita la vida a un bebé en La Libertad

Nov 17, 2025
error: Contenido protegido