Día del maestro 22 de junio

“Los verdaderos héroes no tienen capa ni espada, solo un lápiz y una pizarra y con ellos enseñan. ¡Feliz Día Maestra!”

“Gracias a la confianza que usted me brindó, siempre lo consideré no solo como un gran Maestro, también lo vi como un buen amigo. ¡Feliz Día del Maestro!”

Estas y muchas otras frases se citan como agradecimiento y mención a nuestros maestros, en El Día del Maestro, ya que es una festividad en la que se conmemora a las personas que se dedican a enseñar a estudiantes de manera profesional.

El día del maestro se celebra en El Salvador el 22 de junio de cada año. Ser profesor es una de las profesiones más importantes del país. Es por ello que para agradecer a los docentes la enorme labor que efectúan de preparar a las futuras generaciones, se les dedica un día. Los maestros y maestras salvadoreños se caracterizan por ser personas apasionadas por la enseñanza.

Eso queda evidente al ver que hay profesores que se han dedicado casi toda su vida a la labor docente. Su trabajo es parte fundamental en el desarrollo de nuestras vidas, y algunos o muchos de ellos han dejado huella en nosotros.

De acuerdo a la historia, fue el 24 de abril de 1928 cuando por decreto legislativo se reconoció cada 22 de junio oficialmente como el Día del Maestro en El Salvador. Este es un digno reconocimiento que se les otorga a los profesores del país. Ya que no es fácil poder cumplir con la responsabilidad de preparar a los jóvenes. Para que cuando llegan a adultos sean personas que aporten positivamente a la sociedad.

Podríamos decir que la importancia del día del maestro radica en brindar el merecido reconocimiento a esta labor. Los docentes tienen que sentirse apreciados por la sociedad salvadoreña y sus estudiantes en general.

Todos en algún momento de nuestras vidas, recordamos a un maestro o una maestra, que dejó huella en nosotros, y que fue parte importante de nuestra formación personal y profesional.

A todos ellos, mis maestros, unos que descansan ya en paz, y otros que están con edad avanzada, y con algunos problemas de salud, les dedico y les reitero mis agradecimientos, por formar en mí esta clase de mujer profesional, con deseos de enseñar, igual que un día ellos lo hicieron por mí.

Mediante el decreto Legislativo no 17, de fechas 04 de marzo de 1940, publicado en el Diario Oficial no 56, Tomo no 128, de fecha 7 de ese mismo mes y año, se emitió la ley de Asuetos, Vacaciones, y Licencias, de los empleados públicos, la cual establece, en la parte final del inciso primero del artículo 1 que los Educadores que prestan sus servicios como tales en el Sector Público, gozarán de asueto remunerado el día 22 de junio “Día del Maestro”

Hoy en día, los valores, costumbres, el respeto, se han ido perdiendo poco a poco, y es así, que extrañamos a esos grandes docentes, que marcaron nuestras vidas con profunda estimación, que nos dieron una palabra de aliento, para seguir adelante y no flaquear, que hicieron todo lo posible para que usted y yo comprendiera una ecuación tan simple para él, pero difícil para muchos.

Como educadora que soy, sostengo, que independientemente donde estemos laborando, ya sea en empresa pública o privada, debe prevalecer siempre, el carisma, la pasión y el sentimiento de dar y enseñar con amor, con respeto y con firmeza. Ya que somos los entes responsables después de sus padres en darles las mejores herramientas para que ellos puedan ser mejores personas y sepan desenvolverse en la realidad de un contexto que les permita cambiar o adaptarse.

Cuando hablamos de cambios, también, la Educación ha pasado por principales modelos pedagógicos en la educación como:

Modelo tradicional, Modelo conductista, Modelo experiencial- romántico, Modelo cognitivista- desarrollista y Modelo constructivista

Y cada uno de estos modelos nos han dejado una experiencia y retos para mejorar cada vez más lo que transmitimos. La pandemia del COVID-19 generó desafíos dentro del sistema educativo público en el país. La suspensión de clases desde el pasado 11 de marzo anunciado por el Presidente de la República, modificó el desarrollo normal de las clases. Según la declaración de la Ministra de Educación en ese momento, Carla Hananía, dijo que solo el 25% de las escuelas contaban con acceso a internet, lo cual dificultaba el trabajo de los profesores para poder educar en plataformas virtuales con los estudiantes.

De igual modo, otro reto dentro del sistema educativo ha sido la falta de capacitación de profesores (as) en tecnologías de la información y la comunicación, aspecto que ha llevado al Ministerio a distribuir guías de trabajo a aquellos Centros Educativos, sin acceso a internet y donde el profesor no podía utilizar las plataformas virtuales.

Esto también permitió ser un desafío para docentes y estudiantes en las modalidades emergentes de enseñanza y aprendizaje en el ámbito del ciberespacio, ya que actualmente nos movilizamos, comunicamos, y comercializamos bienes y servicios a mayor velocidad.

También expreso mi admiración por todos aquellos maestros, que educan en partes lejanas, de caseríos y cantones, en donde las condiciones son mínimas y el esfuerzo es grande, a todos ellos que se levantan muy temprano cada día, no importando con esté el clima, el objetivo de poder enseñar se cumple.

El poseer estas herramientas y este balaje de conocimiento, y todo aquello que nos hace crecer personal y profesionalmente, nos convierte en un Educador, con mejores oportunidades, para enseñar con pasión y amor, solo así el objetivo será POSITIVO en nuestra sociedad actual.

La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento (William Arthur Ward)

