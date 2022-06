La Asamblea Legislativa aprueba la Ley Crecer Juntos

Escucha este artículo Escucha este artículo



La Asamblea Legislativa aprobó con 76 votos a favor la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.

El Ejecutivo, a través del despacho de la primera Dama, Gabriela de Bukele, logró este miércoles la aprobación de la Asamblea Legislativa a la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, una normativa que tiene como centro a los niños y jóvenes salvadoreños.



“Con la aprobación de la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia estamos brindando un marco legal robusto, actualizado, acorde a los retos y a la realidad global, con un énfasis en derechos humanos y en el principio de corresponsabilidad”, expresó la asesora jurídica del Despacho de la Primera Dama, Francesca de Apostolo.



La nueva ley introduce cambios respecto a la antigua legislación, a través de la inclusión y definición de la Primera Infancia, la garantía de que la niñez y adolescencia participen activamente en la vida cultural y las artes, así como el derecho a contar con un documento y número de identificación desde el nacimiento.



También, la normativa establece la creación del Instituto Crecer Juntos, que abrirá los Centros de Atención a la Primera Infancia; además de que cuenta con medidas para no revictimizar a los niños y adolescentes víctimas de abuso o violencia y obliga al Estado a invertir en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.



“Vamos a garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes desde la Primera Infancia, garantizando que no habrá más inseguridad, no habrá más pandillas. Nos depara un mejor futuro y porvenir”, añadió la asesora jurídica.



A la sesión plenaria en la que fue aprobada la legislación asistieron el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda; la ministra de Cultura, Mariemm Pleitez; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, la viceministra de Operaciones en Salud, Karla Díaz, entre otros funcionarios del Gobierno.



“Para nosotros es una ley que no solamente nos brinda la oportunidad de comenzar la educación desde la Primera Infancia, sino que además nos abre la oportunidad de que todos nuestros estudiantes, de manera inclusiva, puedan participar en el sistema educativo”, destacó por su parte el ministro interino de Educación.



De esta manera, la nueva Ley Crecer Juntos, sustituirá a la LEPINA.

