Día triste para las comunidades inmigrantes

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la organización de derechos de los inmigrantes más grande de California, expresó su gran decepción por la noticia de que el Gobernador de California Newsom vetó el AB 1536, el proyecto de ley de expansión CAPI que buscaba reconocer las contribuciones de las personas mayores indocumentadas y Personas con discapacidades. Al mismo tiempo, CHIRLA aplaudió al gobernador Newsom por firmar AB 278, el proyecto de ley de Centros de recursos de ensueño para escuelas secundarias que busca ofrecer nuevas oportunidades para los estudiantes inmigrantes indocumentados.



Las siguientes son declaraciones de Angélica Salas, Directora Ejecutiva de CHIRLA.



“Hoy es agridulce. Estamos agradecidos que el Gobernador Newsom haya firmado la AB 278 asegurando que los estudiantes indocumentados de secundaria de California tendrán los recursos y el apoyo que necesitan para recorrer un camino después de la secundaria. La aprobación de la AB 278 se basa en veinticinco años de lucha contra los inmigrantes jóvenes, primero con AB 540, la California Dream Act, College Dream Resource Centers y ahora High School Dream Resource Centers. En la política siempre cambiante a nivel federal y los ataques a DACA, hoy California ha demostrado una vez más su compromiso con la éxito de los jóvenes indocumentados que llaman hogar al Estado de Oro. Esperamos trabajar con el Gobernador para asegurar los dólares necesarios en el presupuesto del próximo año para garantizar que la implementación del proyecto de ley sea exitosa.



Al mismo tiempo, estamos profundamente entristecidos por el veto del gobernador a la AB 1536. Los inmigrantes indocumentados trabajan, día tras día, desde el amanecer hasta el atardecer, pero como sociedad rara vez (o nunca) pensamos en el día en que estas duras -Los californianos que trabajan envejecen y sus cuerpos ya no pueden funcionar de la misma manera. Lo digno y justo es reconocer las décadas y décadas de trabajo que los inmigrantes indocumentados han dado a California. Esta fuerza laboral ha contribuido a que California sea la cuarta economía más grande del mundo. Hoy, el gobernador Newsom le dijo a nuestra comunidad que no, pero que no nos rendiremos. Sabemos que los inmigrantes hacen de California el abanderado de oro que es. Sabemos que merecemos algo mejor; Merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Nunca es fácil para nosotros, pero persistiremos hasta ganar”.

