Presentan a los consumidores latinos la nueva Palisade del 2024

Hyundai Motor America y Lopez Negrete Communications presentarán a los consumidores latinos la nueva Palisade del 2024, un SUV de tamaño mediano y con tecnología de primera, por medio de “¿Viste?” (Did You See It?), una nueva e innovadora campaña dirigida a latinos conocedores. Con esta combinación perfecta de utilidad, valor y lujo, la Palisade promete transformar la manera en que se transportan las familias hispanas. La campaña incluirá tanto elementos lineares como digitales, en español y en inglés. Los componentes de la campaña estarán al aire a finales de septiembre.

“Entre los hispanos, el ‘familismo’ es un valor cultural central que se transmite profundamente de generación en generación. El propósito de nuestra campaña de la nueva Palisade es fortalecer la conexión entre Hyundai y la comunidad hispana, al integrar estos valores y tradiciones al mensaje creativo”, afirmó Angela Zepeda, gerente general de marketing de Hyundai Motor America. “La campaña bilingüe captura de manera auténtica la esencia de esta dinámica a través del lente de tres miembros de una familia que buscan la aprobación mutua, además de conectar al consumidor hispano con nuestro SUV insignia como el vehículo familiar ideal”.

El objetivo de “¿Viste?” es conectar a los latinos con el vehículo al dirigirse directamente a una dinámica culturalmente sensible y universal, con un enfoque de tres generaciones de miembros de una familia que buscan la aprobación mutua mientras se abren camino en la vida. Desde el hijo que busca la aprobación de su padre hasta el padre que trata de hacer sentir orgulloso a su propio padre por la compra de este vehículo nuevo, la campaña tiene un efecto con la audiencia a nivel personal.

“Al mismo tiempo que los consumidores latinos se esfuerzan por mejorar a nivel generacional, buscan también proveer a sus hijos una mejor vida que la que ellos tuvieron”, afirma Alex López Negrete, director general y presidente de la agencia. “Esto, por lo general implica dar prioridad a la seguridad y a la confianza, y con la Hyundai Palisade, estas cualidades ya existen. Como la agencia oficial hispana de Hyundai, nos enorgullece representar a una marca que se esfuerza por ser una voz auténtica para el consumidor latino. Una que se vale de experiencias de la vida real y de matices culturales que se hacen escuchar con significado y propósito”, añadió.

“La vida está llena de altibajos, pero una cosa es cierta…”, afirmó Fernando Osuna, director creativo general de Lopez Negrete Communications. “Desde el momento en que nacemos nos esforzamos por impresionar a nuestros padres. Con nuestra más reciente producción de la Palisade demostramos que Hyundai ha pensado en todo para darle a los conductores la seguridad de que están tomando una buena decisión, que complacerá a sus críticos más exigentes”.

Equipada con tecnología de primera y lo último en características de seguridad, las familias pueden sentirse confiadas y protegidas en la carretera con la nueva Palisade. Además de sus características de seguridad, el SUV ofrece un espacioso y cómodo interior, lo que lo convierte en el vehículo ideal para las familias que quieren mejorar su experiencia de manejo.

El rodaje de la producción se llevó a cabo en Los Angeles, California, y cobró vida bajo la dirección creativa de Fernando Osuna y Alex Garcia.

