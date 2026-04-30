Diáspora podrá elegir diputados propios tras reforma constitucional aprobada por la Asamblea

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ElSalvador–La La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al inciso primero del artículo 79 de la Constitución que habilita la creación de circunscripciones electorales en el extranjero, con lo que los salvadoreños residentes fuera del país podrán elegir diputados específicos para su representación.

La modificación, solicitada por el presidente Nayib Bukele, fue avalada con 57 votos a favor. El cambio incorpora formalmente al extranjero como parte del sistema de circunscripciones, manteniendo como base la población en el territorio nacional y el Registro Electoral para los votantes fuera del país.

Representación directa para la diáspora

Con esta reforma, se abre la posibilidad de asignar escaños a candidatos que residan en el exterior, algo que no estaba contemplado previamente en la Constitución. Hasta ahora, los votos de salvadoreños en el extranjero eran contabilizados en el departamento de San Salvador.

De acuerdo con información oficial, el objetivo es que la diáspora cuente con representación directa en el órgano legislativo, en lugar de que su voto sea redistribuido dentro del territorio nacional.

Se mantiene el número de diputados

El total de curules en la Asamblea se mantendrá en 60. La representación de los salvadoreños en el exterior será proporcional a su peso dentro del padrón electoral, según lo establecido en la reforma.

Datos oficiales indican que más de 3 millones de salvadoreños residen fuera del país, de los cuales más de 950 mil cuentan con domicilio registrado en el extranjero, lo que refleja su creciente participación en procesos electorales recientes.

En 2022, la Asamblea aprobó la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que permitió implementar modalidades de votación remota por Internet y voto electrónico presencial, ampliando la participación de la diáspora en elecciones nacionales.

Durante la discusión, diputados señalaron que la medida busca fortalecer la representación política de los salvadoreños en el exterior. Sin embargo, organizaciones como Acción Ciudadana El Salvador advirtieron que la reforma fue aprobada sin un amplio debate y plantearon posibles efectos en la distribución de la representación legislativa al mantenerse el número actual de escaños.

La reforma deberá seguir el proceso constitucional correspondiente para su ratificación en una legislatura posterior.

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