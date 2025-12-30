Los Ángeles, Houston y Washington lideran los destinos de los viajeros salvadoreños en 2025

Día a Día News

ElSalvador–El Aeropuerto Internacional de El Salvador va cerrando el año con cifras que reflejan un alto dinamismo en la conectividad aérea del país. Los Ángeles, Houston y Washington D. C. se posicionaron como las ciudades más visitadas por los salvadoreños durante 2025, según datos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la terminal aérea movilizó más de 102,225 pasajeros entre el 20 y el 25 de diciembre, a través de 896 vuelos comerciales, lo que evidencia la intensa actividad de la temporada de fin de año.

La entidad destacó que este flujo de viajeros ha sido posible gracias a la coordinación interinstitucional que garantiza el orden y la fluidez de las operaciones.

“Los reencuentros son posibles gracias al trabajo articulado entre instituciones, que garantiza el orden y la fluidez de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador”, publicó CEPA en sus redes sociales.

El aeropuerto mantuvo una amplia red de 34 destinos en 13 países, con la operación de 24 aerolíneas dedicadas al transporte de pasajeros, carga y correo. Este nivel de conectividad permitió fortalecer los lazos entre El Salvador y comunidades salvadoreñas en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, principal punto de destino de los vuelos.

El presidente de CEPA, Federico Anliker, informó que, entre el 1.º de enero y el 21 de diciembre de 2025, la terminal atendió cinco millones de pasajeros entre llegadas, salidas y conexiones. Esta cifra representa un crecimiento del 7 % en las operaciones de vuelos comerciales en comparación con el año anterior.

Anliker destacó además que el incremento en la cantidad de pasajeros refleja la confianza de las aerolíneas en la terminal salvadoreña, la cual ha consolidado su reputación como un centro aéreo seguro, eficiente y competitivo en la región.

Durante la temporada alta —que se extiende del 1.º de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026—, CEPA proyecta atender un promedio diario de 16,000 pasajeros, impulsado tanto por el retorno de compatriotas residentes en el extranjero como por el crecimiento del turismo internacional hacia el país.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa afianzándose como un eje estratégico para la movilidad, el turismo y la economía nacional, al conectar al país con los principales destinos de Norteamérica y el resto del mundo.

