Diversos pueblos de Perú festejan el bicentenario de la «Batalla de Ayacucho», con resurgimiento de su embajada Ruta Inka

Puerto Tapoje, Yaurinaza y Villa Pajana San Agustín, son pequeños pueblos a las orillas de un lado no muy visible del lago Titicaca (que en esta zona adopta el nombre de Wiñaymarca). Forman parte de un territorio que pertenecía a Bolivia, pero por el Protocolo Gutiérrez-Concha suscrito en el 1932 por el Cancilleres de Bolivia y Perú, fueron objeto de canje para pasar a la soberanía del Perú, a cambio de otros pueblos que, a su vez, pasaron a la jurisdicción boliviana.

Los alcaldes de esas localidades Fausto Calderón Cahuachía y Ernesto Huaquisaca Coaquira manifiestan que, desde aquel año, la suerte de sus pueblos cambió para peor. Aseguran que los centros poblados que pasaron a la soberanía boliviana fueron promovidos para su desarrollo, mientras que los que se pasaron al lado peruano, fueron abandonados a su suerte y sepultados en el olvido.

Fausto Calderón, alcalde de Puerto Tapoje, junto a los dirigentes de su pueblo. Ernesto Rodríguez, Coordinador de Ruta Inka en Yunguyo, muestra el convenio suscrito.

Cuando los expedicionarios de la “Ruta Inka 2016 – En defensa de la Madre Tierra” visitaron estos pueblos a ambas orillas del mencionado lago, pudieron constatarlo, y cuando ingresaron al lado peruano, fueron aclamados y reconocidos como los Embajadores de Pajana San Agustín. Uno de los participantes, el Dr. Oscar Jara-Albán, escribió un libro recordatorio de esa travesía titulado “Caminos de Viento – Crónicas de la Ruta Inka”, una especie de vademécum de todo lo que ocurrió durante esta andadura que recorrió diversos pueblos enclavados en las montañas de Argentina, Bolivia y Perú. Esta obra describe las anécdotas y hallazgos más relevantes de esta aventura y recoge relatos sorprendentes contadas en primera persona por los lugareños.

Pasaron los años y no supieron más de la Ruta Inka. Por lo menos hasta mediados del reciente mes de octubre, cuando recibieron la visita de Rubén La Torre, fundador de esta Embajada Cultural, quien les hizo entrega de varios ejemplares del mencionado libro que lo revisaron con gran expectación, reaccionando con emoción al ver reflejados los hermosos paisajes de sus pueblos y publicados sus tradiciones y sueños.

El fundador de la Ruta Inka les explicó que la Embajada Cultural que fundó en el año 2000 para promocionar el Qhapaq Ñan y el Tahuantinsuyo, tampoco recibió el respaldo oficial del gobierno peruano, por lo que hubo necesidad de migrar hacia América Central y el sur de México, para poner en marcha la Ruta Maya, un nuevo programa que tuvo dos expediciones exitosas gracias al apoyo de las autoridades de El Salvador, Honduras, Guatemala y el sur de México.

La tercera edición denominada “Ruta Maya 2021 – En busca de nuestros orígenes”, en homenaje al bicentenario de la independencia de nuestros países, se anunció desde la Cámara de Diputados de México, luego de comprometer la presencia de su primer mandatario Andrés Manuel López Obrador para el acto inaugural. Como ya es de dominio público, esta travesía que debía recorrer toda América Latina desde México hasta Bolivia, no pudo ejecutarse por la llegada de la pandemia COVID19.

Ante estas revelaciones, luego de externar su tristeza e indignación, el burgomaestre Ernesto Huaquisaca Coaquira de Villa Pajana, exhortó a su visitante a sumar fuerzas y trabajar juntos para el resurgimiento de su Embajada Cultural, con el fin último lograr su institucionalización mediante una Ley de la República. Uniendo la palabra a la acción, la Asociación RUTA INKA y el pueblo de PAJANA suscribieron un convenio de Cooperación. Acto seguido, abandonando las arduas labores agrícolas con las que se gana la vida, el alcalde viajó hasta la capital de esta región (distante a tres horas de viaje), para emprender gestiones ante el Gobernador Regional de Puno y solicitar su respaldo para el resurgimiento de la RUTA INKA. Para que su petición no caiga en saco roto, el señor Huaquisaca recurrió a la emisora local más influyente, para que su clamor llegue a los oídos del primer mandatario de los puneños, el Ing. Richard Hancco.

El plan dio resultado, porque el titular de la Dirección Regional de Turismo, Reynaldo Yucra, convocó a los principales legisladores y alcaldes de esta región, para un solemne acto en el que se expuso los alcances de este programa a lo largo de su trayectoria. Esa misma tarde las autoridades de Unicachi y de Puerto Tapoje, suscribieron su respaldo incondicional, en un acto cuyo marco musical estuvo a cargo del maestro Faure Dueñas, concertista internacional de quena, quien arrancó de su instrumento aquella melodía dulce del genial Daniel Alomía Robles denominada “Amanecer Andino”, muy aplaudida por los presentes, decretándose así, el nuevo amanecer para la Ruta Inka.

En ese acto que tuvo lugar el 21 de octubre de 2024, en el auditorio principal del Gobierno Regional de Puno, se anunció la realización de la “Ruta Inka 2026 – En busca de la sabiduría del Tahuantinsuyo”, la décimo quinta expedición que esta vez convoca a 360 participantes entre voluntarios de las Naciones Unidas, escritores, cineastas, periodistas, documentalistas, artistas, profesores de sabiduría ancestral y estudiantes de excelencia de todo el mundo, quienes iniciarán su periplo a las orillas del Titicaca: El lago sagrado de los Incas.

Este anunció tuvo una notable repercusión en regiones tan importantes como Arequipa, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huánuco y Pasco, entre otras, en las que diversas autoridades han expresado un gran entusiasmo por el resurgimiento de la Ruta Inka, manifestando una inmejorable disposición de ser buenos anfitriones.

Aún no se ha definido el itinerario, pero lo que ya se sabe es que se iniciará en Puno el 21/09/2026 y cuarenta días después los aventureros se darán el último abrazo de despedida en el Cusco, la capital del gran Tahuantinsuyo, antes de retornar a sus países con recuerdos para la vida y una gran misión: Difundir por el mundo los increíbles hallazgos, los saberes ancestrales y la grandeza de los incas, fungiendo como Embajadores Honorarios del Qhapaq Ñan, la red vial inca, reconocida por la Unesco, como patrimonio de la humanidad.

Los nuevos asociados de la Ruta Inka están empoderados con su causa, que es, convertir el Qhapaq Ñan en el principal camino para la peregrinación de todos los ciudadanos que buscan tener una gran introspección, conocer y conocerse, y sobre todo reencontrarse con la vida y la naturaleza en estado puro, para impregnarse de una nueva cosmovisión y la sabiduría de los legendarios incas. “Lucharemos hasta que el Qhapaq Ñan sea tan conocido como el afamado Camino de Santiago de Compostela que recibe millones de andariegos de todo el mundo enriqueciendo a sus anfitriones”, apostillaron con gran convicción estos visionarios alcaldes.

Para alcanzar los objetivos trazados, sin perjuicio de las intensas gestiones institucionales que han emprendido, han estimado la conveniencia de emplazar a todos los partidos políticos para que fijen su posición con relación a la Ruta Inka, antes de entregarles su confianza en las próximas elecciones que definirán al nuevo primer mandatario y legisladores del Perú. Solicitan que incorporen en sus planes de gobierno, la promoción mundial del Qhapaq Ñan con el protagonismo de los mismos pueblos, para alcanzar los objetivos trazados actuando con honestidad, veracidad y laboriosidad, como reza el código de ética de los incas “Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella”s (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso).

Los directivos de la Ruta Inka informaron que ya se tienen reacciones preliminares de diversos líderes. El Dr. Jorge Nieto Montesinos, exministro de cultura, aspirante a la Presidencia del Perú por el “Partido del Buen Gobierno”, convocó a los organizadores y les recomendó visitar el Ministerio de Cultura de la mano de los gobernadores que respaldan la Ruta Inka. A su turno, el Dr. Charlie Carrasco, líder del Partido Demócrata Unido Perú, aseguró que, si el pueblo peruano le deposita su confianza, promoverá la Ruta Inka 2026 y se compromete con el engrandecimiento del Qhapaq Ñan.

No obstante, hoy 9 de diciembre, con las celebraciones al tope al cumplirse los 200 años del triunfo en la batalla de Ayacucho que selló la independencia de América, estas mismas autoridades recibieron una comunicación del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, suscrita por su Representante Legal y Secretario General, Rubén Ramos Zapana, en la que adjuntan un convenio suscrito con todas las formalidades, asumiendo el compromiso de, en caso de ser favorecidos por el voto popular, dotar a la Ruta Inka de reconocimiento oficial y un presupuesto adecuado para que emerja victoriosa como la mejor Embajada del Perú ante el Mundo.

Como puede verse en el sitio web (www.rutainka.org.pe), los organizadores, este convenio contiene un anexo con medidas orientadas a otorgar a los futuros expedicionarios de Ruta Inka, de credenciales suficientes para que se conviertan en una red mundial de embajadores honorarios del Qhapaq Ñan, para posicionarlo en el principal camino ancestral para la peregrinación de ciudadanos de todo el mundo. Sin duda, estos pueblos tienen una razón más para festejar en este día que se conmemora el bicentenario de la Batalla de Ayacucho, que es una de las gestas épicas más gloriosas de la historia de los peruanos.

Compartir esta nota