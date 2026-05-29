Innovación y vanguardia

Por Onofre Laborde / Uruguayo

Tenía un pendiente para compartir respecto a mi entrevista con el señor Félix Ulloa, actual vicepresidente de El Salvador, que sin dudas forma parte de la transformación y actual camino que enfoca el país, que se ha convertido en un faro de seguridad para el mundo y ahora va por afianzarse en otros rubros, como el económico y la educación, entre otros.

Precisamente, Ulloa me señaló que 352 millones están siendo invertidos en el área del río Lempa, medio ambiente y mantenimiento de los ecosistemas, como también la SEAP, que es una escuela superior de innovación en la administración pública, a la cual el presidente Bukele le nombró su rector, capacitando en primera instancia a 14 mil funcionarios públicos, para que sean capaces, idóneos y eficientes en sus labores.

También uno observa que la educación ha sido mejorada con muchos cambios en los protocolos educativos, la prohibición de la agenda de género, la reestructuración de escuelas, que sin dudas era un objetivo de las pandillas para generar criminales. Ahí llegaban a reclutar a los niños, a los jóvenes para utilizarlos como los mensajeros, los gatilleros, los que iban a cobrar las extorsiones, y si no, pues también como para el menudeo de la droga, que con el actual gobierno de Bukele eso se terminó.

El vicepresidente afirmó que “cuando liberamos las escuelas de este flagelo, empezamos a ver que la infraestructura estaba en una situación demasiado precaria, casi en condiciones lamentables de muchas escuelas”. El presidente lanzó un programa que ahora se conoce como dos escuelas por día, o sea, que cada día dos escuelas son intervenidas, unas son reconstruidas 100%, otras son reparadas, otras son creadas. Recordemos que este es el primer gobierno en toda la historia de El Salvador que ha puesto más de 5% de su presupuesto y del PIB en educación.

Y sin dudas Bukele, Ulloa y su gente también se preocupa por otros aspectos muy esenciales y necesarios para que un país también pueda prosperar cuidando sus recursos, como lo es el aspecto ambiental: Trifinio es un plan que fue creado hace tres décadas por los tres vicepresidentes de los tres países de Honduras, Guatemala y El Salvador, que tiene su intervención en un área de unos 7.500 kilómetros cuadrados, que son las tres fronteras comunes. Ahí se produce el 5% del café a nivel mundial, ahí hay ecosistemas, sistemas lagunares, hay una reserva de agua importante, con una reserva de biosfera también calificada por UNESCO como un patrimonio de la humanidad, se desarrollan procesos y cadenas productivas, hay mucha verdura y fruta que se produce en la zona que se está administrando desde una comisión trinacional, integrada por los tres vicepresidentes de los tres países.

Por ahora, el plan Trifinio es un modelo de integración subregional que está llamando la atención de muchos estados a nivel mundial, como el caso de Gran Bretaña, que tiene un proyecto de cinco puntos en todo el planeta de asistencia, y uno de ellos es el mencionado, donde se creó un hotel escuela, con apoyo del Reino de Marruecos. Este proyecto genera beneficios para una población de alrededor de un millón de personas que habita entre los tres países.

El Salvador actualmente ha encontrado el rumbo deseado para convertirse en mucho más que un país tranquilo y seguro, donde se apuesta al trabajo, a la inversión, al verdadero progreso, con un gobierno moderno que atrae empresas del mundo, en especial de Estados Unidos, donde no solo se viene para invertir en el país, sino para hacer más digna la vida de la gente de a pie, con nuevos sistemas y centros de salud, esparcimiento, turismo y servicios. Ahora no se habla de Bukele como un exitoso ante el crimen, ahora se habla de eso y mucho más, donde los derechos de la gente decente importan y mucho.

Saluda atentamente, Onofre Laborde de Radio Cuervo Uruguay.

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