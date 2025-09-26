Doble baja en el Barça: Joan Garcia y Raphinha, lesionados por varias semanas

Día a Día News

El FC Barcelona ha recibido un duro impacto en el inicio de la temporada con la confirmación de las lesiones de dos jugadores fundamentales en el esquema de Hansi Flick: el portero titular Joan Garcia y el capitán y extremo Raphinha.

Estas bajas obligan al cuerpo técnico a una reorganización inmediata de la plantilla de cara a un calendario exigente en las próximas semanas.

La situación más alarmante se centra en la portería, Joan Garcia, quien se había consolidado como titular indiscutible tras su llegada, sufre una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda.

El club informó que el jugador será sometido a una artroscopia este sábado, bajo la supervisión del doctor Joan Carles Monllau. El tiempo estimado de baja se sitúa entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la evolución post-operatoria.

Esta ausencia es un contratiempo significativo dado el buen rendimiento de Garcia, quien en sus siete partidos disputados había mostrado seguridad y un alto nivel, manteniendo la portería a cero en tres encuentros de liga. Con Marc-André ter Stegen también en la enfermería, la responsabilidad de defender el arco culé recaerá ahora en el experimentado polaco Wojciech Szczesny.

El periodo de baja de Garcia le haría perderse compromisos cruciales, si su recuperación se extiende hasta el límite de las seis semanas, el portero se perdería hasta tres partidos de la UEFA Champions League, incluyendo el vital enfrentamiento en casa contra el Paris Saint-Germain (PSG) programado para el 1 de octubre, además de aproximadamente seis jornadas de LaLiga EA Sports.

A la preocupación en la defensa se suma el contratiempo en el ataque con la lesión de Raphinha. El extremo brasileño tuvo que pedir el cambio durante el partido del jueves contra el Real Oviedo (1-3) y, tras las pruebas médicas, se confirmó una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho.

El tiempo de inactividad para Raphinha se ha estimado en aproximadamente 3 semanas.

La baja del capitán representa una merma en la capacidad ofensiva del equipo. Raphinha había participado en todos los partidos de la temporada, sumando 3 goles y 2 asistencias, demostrando ser una pieza clave en la creación de juego.

No obstante, el cuerpo técnico puede encontrar cierto alivio en la inminente recuperación de Lamine Yamal. El joven extremo, que se ha perdido los últimos cuatro encuentros, está cerca de recibir el alta médica y podría ser la principal opción de Flick para suplir la ausencia del brasileño en el flanco de ataque.

El FC Barcelona se ve, por tanto, obligado a afrontar un periodo de alta competencia con dos piezas importantes fuera de juego, poniendo a prueba la profundidad y la capacidad de adaptación de la plantilla en un tramo decisivo del año.

