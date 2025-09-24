Jorge “Mágico” González declarado Hijo Meritísimo de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Concejo Municipal de San Salvador Centro, nombró este miércoles a Jorge Alberto “Mágico” González Barillas como Hijo Meritísimo de la Ciudad, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y al legado que ha dejado en el fútbol salvadoreño e internacional.

La ceremonia se desarrolló en el Complejo Municipal Diego de Holguín y fue encabezada por el alcalde Mario Durán, quien entregó el diploma de honor al exjugador de la selección nacional. El edil destacó que la figura de González “representa un símbolo de inspiración para las nuevas generaciones del balompié salvadoreño”.

Durante su intervención, Durán afirmó que con este nombramiento la capital “rinde homenaje a la extraordinaria trayectoria deportiva de Jorge Alberto González Barillas, a su legado imborrable en el corazón de los salvadoreños y a la inspiración que representa para los jóvenes”.

El homenajeado, considerado el máximo referente del balompié nacional, agradeció el reconocimiento. “Es un honor recibir este reconocimiento, lo asumo en nombre de todos los que amamos a nuestro país y a nuestra selección”, expresó González.

Fiel a su estilo, el “Mágico” también compartió un mensaje a los jugadores de la selección nacional que disputan la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. “Hay que mantenerse en la ‘zona creer’, estamos en segundo lugar de la tabla y debemos mantenernos en esa zona”, señaló. Además, lanzó frases cargadas de optimismo como “debemos mantener la ‘pozitivitez’, con doble zeta, porque nuestra selección es el equipo del pueblo”.

El exfutbolista aprovechó el momento para enviar un consejo a los seleccionados: “Que sean ellos mismos, que se preparen y que se lo tomen con la seriedad que corresponde, pero también con disfrute y alegría, que jueguen bien, que respeten a los entrenadores y que en la cancha den lo mejor para la afición y para el pueblo”.

La actividad también incluyó un homenaje póstumo a Jaime Alberto “Chelona” Rodríguez, donde el Concejo Municipal y los asistentes guardaron un minuto de silencio en señal de respeto y gratitud por su legado deportivo y humano.

Jorge González, nacido en San Salvador en 1958, es recordado por su paso en equipos salvadoreños como FAS, ANTEL y San Salvador FC. Sin embargo, alcanzó fama internacional en España, donde vistió las camisetas del Cádiz CF y Real Valladolid, siendo ídolo indiscutido en el conjunto gaditano. Además, formó parte de la selección que disputó la Copa del Mundo de 1982 en España.

Con este reconocimiento, el Concejo Municipal busca resaltar no solo la trayectoria deportiva de González, sino también el impacto que su figura ha tenido en varias generaciones de salvadoreños que lo consideran un ícono del fútbol y de la identidad nacional.

Compartir esta nota