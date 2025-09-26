Las ardillas se llevaron el playoffs final con dos victorias ante el equipo de Zacamil

Las ardillas de la Academia Agabeisi (La Libertad) volvieron a titularse campeones nacionales, esta vez en la categoría 12-14 años, al derrotar por segunda fecha consecutiva a Zacamil con marcador de 13 carreras por 9, en el torneo organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol, con el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

El segundo encuentro del playoff definitivo tuvo la particularidad que se inició el pasado sábado 20 de septiembre, pero debió ser detenido por la lluvia en el inicio de la séptima entrada y finalizado cuatro días después en la propia cancha del Mini Estadio Zacamil, del populoso municipio de Mejicanos.

“Contento por la victoria de los muchachos, se desempeñaron muy bien durante todo el torneo, fue un equipo sólido; nuestro pitcheo y la defensa, así como una ofensiva oportuna, fueron la clave, la que al final nos llevó al campeonato”, comentó Víctor Salazar, mánager del equipo.

Con la pizarra a favor de los locales 7 carreras por 6, los visitantes fabricaron un rally de siete anotaciones en la alta de séptima entrada, antes de que un fuerte aguacero impidiera que se pudiese seguir jugando.

Este miércoles se retomaron las acciones desde el mismo punto en que fue suspendido el sábado, y aunque la ofensiva de Zacamil pudo fabricar un par de anotaciones en la baja del último tramo, no le fue suficiente para alcanzar la distancia que estableció Agabeisi. Tras lograr los tres últimos outs, las ardillas se coronaron campeones nacionales de la categoría, logrando el doblete este 2025 ya que una semana antes también se titularon monarcas, pero en la categoría 9-11, y ante la novena de Soyapango.

El relevista Santiago Acosta, el cuarto lanzador que utilizó el mánager Víctor Salazar, se llevó la victoria en labor de un inning y dos tercios, en los que enfrentó a ocho rivales, no le conectaron hits, aunque admitió un par de rayitas (una limpia), con dos boletos e igual número de ponches. Andrés Reyes cargó con la derrota.

Por los ganadores, Sergio Solorzano y Mateo Acosta conectaron cuadrangulares, este último con tres carreras remolcadas.

“La misión ahora es seguir trabajando con los muchachos para que se desarrollen de la mejor manera”, acotó Salazar.

Tras finalizar el juego se procedió a la ceremonia de premiación, con medalla y trofeos.

Categoría 12-14

JUEGO 2

Sábado 20 y miércoles 24 de septiembre de 2025.

Mini Estadio Zacamil

Equipo C H E Agabeisi/La Libertad 13 9 5 Zacamil 9 10 5

Pitcher ganador: Santiago Acosta

Pitcher perdedor: Andrés Reyes

JUEGO 1

Sábado 6 de septiembre de 2025.

Complejo Agabeisi

Equipo C H E Zacamil 5 9 4 Agabeisi/La Libertad 12 12 3

Pitcher ganador: Hébert Montoya

Pitcher perdedor: Carlos Salazar

