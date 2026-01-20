Doce colegios privados cerraron por dificultades económicas al inicio del año escolar 2026

San Miguel, viernes 26 de mayo de 2017. El Instituto CatÛlico de Oriente esta logrando excelentes resultados con los estudiantes en las evaluaciones de la PAES en los ˙ltimos aÒos de esta evaluaciÛn.Presencia Marista en San Miguel desde 1923. Con un carisma muy particular bajo el sÌmbolo testamental de Marcelino Champagnat, su fundador, la comunidad de hermanos Maristas, cumple 85 aÒos de presencia en l formaciÛn cristiana de los jÛvenes migueleÒos y del oriente salvadoreÒo.Un sueÒo hecho realidad por aquel sacerdote francÈs que San Miguel nunca olvidar·, MonseÒor VÌctor Basilio Plantier, es hoy todo un proyecto y realizaciÛn enmarcado en el contexto histÛrico del Instituto CatÛlico de Oriente; Comunidad Educativa Marista que trasciende en el tiempo con un dinamismo muy particular que hace vivencia plena ìsentir con la iglesiaî y con todos los sectores de la sociedad oriental. Foto EDH Jorge Reyes

ElSalvador–Al menos 12 colegios privados de El Salvador cerraron de forma definitiva antes del inicio del año escolar 2026, informó la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES). La principal causa, según el presidente de la gremial, Javier Hernández, es la “asfixia financiera” derivada de los altos costos operativos y la disminución de matrículas.

“Tenemos confirmados 12 colegios que han cerrado sus puertas para este año. Es posible que el número sea mayor, pero esos son los reportados oficialmente a nuestra asociación”, explicó Hernández durante una conferencia de prensa.

Los cierres se concentraron principalmente en los departamentos de San Salvador y La Libertad, zonas con alta competencia educativa entre el sector público y el privado. Entre las instituciones que dejaron de operar se encuentra el Colegio Isabel Allende, en Ilopango, que contaba con una matrícula de unos 500 alumnos.

Hernández indicó que los colegios enfrentan dificultades por el descenso sostenido en el número de estudiantes, especialmente en los niveles de primera infancia, lo que atribuyó a la baja natalidad y a la situación económica de las familias. “Cada año nacen menos colegios privados, mientras más instituciones cierran sus puertas. La cobertura educativa en los niveles iniciales también se reduce”, afirmó.

A pesar de este panorama, la ACPES reportó una matrícula de 160,000 estudiantes en el sistema privado al iniciar el año lectivo, equivalente al 95 % de los inscritos en el mismo periodo de 2025. La gremial espera alcanzar hasta 175,000 alumnos en los próximos meses.

El presidente de ACPES añadió que más de 775 colegios mantuvieron sin incremento las cuotas de matrícula y mensualidades para 2026, pese al alza de precios de proveedores y servicios. “Los colegios han absorbido los costos para no afectar a las familias salvadoreñas”, señaló.

La asociación inauguró el año escolar en el Instituto Técnico EXSAL (ITEXSAL), destacando que el 52 % de los colegios mantiene un número de estudiantes similar al del año anterior, el 23 % registra un leve aumento y el 25 % aún no alcanza las cifras de 2025.

