Protección Civil emite advertencia sobre vientos nortes en todo el país

Día a Día News

ElSalvador–La Dirección General de Protección Civil emitió este lunes un aviso por la entrada de vientos nortes en todo el territorio salvadoreño, fenómeno que, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se mantendrá durante los próximos tres días.

El MARN informó que las ráfagas podrían alcanzar velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con mayor intensidad en las zonas altas y montañosas del país. En áreas del occidente y norte, las corrientes podrían superar los 80 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Informe Especial N.º 4 del Observatorio de Amenazas, las condiciones son producto del Frente Frío N.º 29 y del ingreso de masas de aire polar, lo que también provocará una disminución de las temperaturas en regiones elevadas.

Protección Civil pidió a la población evitar las quemas de maleza o basura, así como el uso de fuego al aire libre. También recomendó asegurar tejados, láminas y objetos sueltos que puedan desprenderse por las ráfagas, y abrigarse adecuadamente, sobre todo niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el desarrollo de este sistema para emitir nuevas actualizaciones si las condiciones se intensifican.

Compartir esta nota