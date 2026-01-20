Gobierno recibe nuevo cargamento para el Paquete Escolar 2026

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno continúa con la preparación del Paquete Escolar 2026, con el objetivo de garantizar que millones de estudiantes del sistema público inicien el año lectivo con todos los recursos necesarios para su formación académica.

Durante la noche del lunes, la ministra de Educación, Karla Trigueros, recibió en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” un nuevo cargamento de uniformes escolares.

“Estamos recibiendo 345,000 uniformes que se suman al resto de los insumos que serán entregados a todos los estudiantes del país, desde primaria hasta bachillerato”, explicó la funcionaria.

Trigueros destacó que esta acción forma parte del compromiso del Gobierno por brindar condiciones equitativas y dignas a la comunidad estudiantil. Además, informó que se han recibido 440,000 dispositivos tecnológicos (entre tablets y laptops) que complementan los 1.2 millones entregados desde 2021.

El material, proveniente de Brasil, integra la versión ampliada del paquete escolar, que incluye uniformes, útiles e implementos tecnológicos.

Los equipos del Ministerio de Educación, junto a personal de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Gobernación, participan en el proceso de recepción y control logístico para asegurar una distribución ordenada y oportuna en todos los centros educativos del país.

“Cumplimos el mandato del presidente Bukele de entregar el paquete escolar completo y en una sola vez, al inicio del año académico”, subrayó la ministra, quien verificó personalmente la descarga del material.

Con esta planificación anticipada, el Gobierno busca evitar retrasos y fortalecer la permanencia escolar, garantizando que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias desde el primer día de clases.

Compartir esta nota