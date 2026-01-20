Mar. Ene 20th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Gobierno recibe nuevo cargamento para el Paquete Escolar 2026

Ene 20, 2026 #Cargamento, #El Salvador, #Estudiantes, #Ministerio de Educación, #Paquete escolar, #Sistema público

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno continúa con la preparación del Paquete Escolar 2026, con el objetivo de garantizar que millones de estudiantes del sistema público inicien el año lectivo con todos los recursos necesarios para su formación académica.

Durante la noche del lunes, la ministra de Educación, Karla Trigueros, recibió en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” un nuevo cargamento de uniformes escolares.

“Estamos recibiendo 345,000 uniformes que se suman al resto de los insumos que serán entregados a todos los estudiantes del país, desde primaria hasta bachillerato”, explicó la funcionaria.

Trigueros destacó que esta acción forma parte del compromiso del Gobierno por brindar condiciones equitativas y dignas a la comunidad estudiantil. Además, informó que se han recibido 440,000 dispositivos tecnológicos (entre tablets y laptops) que complementan los 1.2 millones entregados desde 2021.

El material, proveniente de Brasil, integra la versión ampliada del paquete escolar, que incluye uniformes, útiles e implementos tecnológicos.

Los equipos del Ministerio de Educación, junto a personal de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Gobernación, participan en el proceso de recepción y control logístico para asegurar una distribución ordenada y oportuna en todos los centros educativos del país.

“Cumplimos el mandato del presidente Bukele de entregar el paquete escolar completo y en una sola vez, al inicio del año académico”, subrayó la ministra, quien verificó personalmente la descarga del material.

Con esta planificación anticipada, el Gobierno busca evitar retrasos y fortalecer la permanencia escolar, garantizando que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias desde el primer día de clases.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Desmantelan red de estafadores acusada de falsificar documentos y vender propiedades ajenas

Ene 20, 2026
El Salvador

Doce colegios privados cerraron por dificultades económicas al inicio del año escolar 2026

Ene 20, 2026
El Salvador

Protección Civil emite advertencia sobre vientos nortes en todo el país

Ene 19, 2026
error: Contenido protegido