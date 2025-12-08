DoctorSV habilita atención médica gratuita para menores de edad

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador habilitó la sexta etapa del sistema médico virtual DoctorSV, que ahora permite brindar atención gratuita a niños y adolescentes de 0 a 17 años. Con esta ampliación, el servicio de salud digital impulsado por el presidente Nayib Bukele ya está disponible para toda la población salvadoreña.

El mandatario informó sobre la nueva fase a través de su cuenta oficial, donde destacó que los menores tendrán acceso a medicamentos, estudios de laboratorio, imágenes médicas, nutrición y salud mental sin costo alguno. Según Bukele, la iniciativa busca consolidar un modelo de atención universal, gratuita y respaldada por inteligencia artificial.

DoctorSV fue presentado oficialmente el 13 de noviembre de 2025 como una herramienta médica asistida por IA en alianza con Google. Su objetivo es ofrecer consultas médicas en línea las 24 horas del día, los siete días de la semana, y facilitar la entrega de medicamentos mediante farmacias afiliadas a nivel nacional.

La aplicación comenzó su funcionamiento con la primera etapa dirigida a personas de 18 a 30 años. Días después, el servicio se amplió progresivamente para incluir a los grupos de 31 a 40 años, 41 a 50, 51 a 60 y mayores de 61. Con la habilitación más reciente, DoctorSV ya cubre a todos los grupos etarios del país.

Datos oficiales indican que la plataforma registra entre 10,000 y 11,000 consultas programadas por día y cuenta con más de 1,400 médicos salvadoreños certificados. Además, dispone de una red de 350 farmacias, 77 laboratorios y 35 centros de imágenes médicas distribuidos en el territorio nacional, lo que permite la entrega y seguimiento de tratamientos en menor tiempo.

Para registrar a los menores, los padres o encargados deben ingresar a la aplicación y seleccionar la opción “pacientes”. Luego, deben elegir “agregar otro paciente”, indicar que el usuario no posee documentos, ingresar la fecha de nacimiento y completar los datos solicitados, incluido el consentimiento informado requerido para el registro.

La plataforma utiliza el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google, que apoya a los médicos en el proceso de diagnóstico a partir de la información ingresada por el paciente. El sistema realiza un triaje inteligente y genera un prediagnóstico antes de la consulta con un profesional de salud.

DoctorSV también mantiene un sistema de seguimiento y actualización constante para mejorar la experiencia del usuario y aliviar la carga sobre los servicios presenciales de salud pública. Según el Gobierno, la meta es reducir los tiempos de espera, ampliar el acceso a la atención médica y optimizar el uso de los recursos hospitalarios.

El presidente Bukele reaccionó recientemente a una publicación internacional que situó a El Salvador en el puesto 55 entre los sistemas de salud pública más desarrollados del mundo. En respuesta, señaló que el país escalará posiciones gracias a la innovación tecnológica aplicada en el sector.

Con la incorporación de los menores de edad, el programa DoctorSV completa su cobertura nacional y se convierte en la primera plataforma médica integral en Latinoamérica en combinar atención médica profesional con asistencia basada en inteligencia artificial.

Según las autoridades, su desarrollo continuará durante 2026 con nuevas funciones orientadas a mejorar la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades.

