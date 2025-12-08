Vaguada favorecen lluvias en gran parte del país este lunes

Dia a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), prevé que este lunes se registren lluvias de variada intensidad en distintas zonas del país, debido a la influencia de una vaguada asociada al acercamiento de un frente frío al golfo de México.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias aisladas en sectores de la cordillera volcánica y en la franja costera. Estas precipitaciones podrían extenderse en algunos puntos del litoral y zonas aledañas, con actividad eléctrica moderada.

Para la tarde, el pronóstico indica que las lluvias se concentrarán principalmente en la cordillera volcánica y la zona montañosa norte, con mayor incidencia en el occidente y centro del país. El ambiente se mantendrá cálido, especialmente en el litoral y los valles interiores, mientras que las temperaturas tenderán a descender gradualmente hacia el final del día.

En horas de la noche, las lluvias se desplazarán hacia la región oriental y central, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, donde podrían presentarse tormentas intermitentes. Estas condiciones estarán acompañadas de ráfagas de viento entre 8 y 20 kilómetros por hora, con dirección predominante del noreste.

El MARN detalló que la influencia de la vaguada continuará afectando al territorio salvadoreño durante las próximas horas, mientras el sistema frontal mantiene su avance sobre el golfo de México. Este fenómeno genera condiciones de humedad e inestabilidad atmosférica que favorecen el desarrollo de nubes y lluvias en distintas zonas del país.

El ambiente se mantendrá cálido durante el día, con temperaturas máximas cercanas a los 33 °C en la zona costera y entre 28 °C y 31 °C en los valles interiores. En la noche y madrugada, el clima será más fresco, especialmente en zonas altas del occidente y norte del país.

Las autoridades recomiendan precaución a la población que transite por carreteras propensas a deslizamientos o acumulación de agua, así como a quienes realizan actividades al aire libre, debido a la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con el informe meteorológico, estas condiciones podrían mantenerse durante el inicio de la semana, con un patrón de nubosidad y lluvias dispersas que disminuirá gradualmente conforme el sistema frontal se aleje del territorio centroamericano.

El MARN continuará monitoreando la evolución de la vaguada y sus efectos sobre las condiciones del tiempo, e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

