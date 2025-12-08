Lun. Dic 8th, 2025

Tres personas pierden la vida ahogadas en playa El Toro, Jucuarán

Dic 8, 2025 #Ahogados, #Corriente, #El Salvador, #Jucuarán, #Marea, #Playa, #Playa El Toro, #Usulután

ElSalvador–Tres personas murieron ahogadas el domingo en playa El Toro, ubicada en el distrito de Jucuarán, Usulután Este. El incidente ocurrió cuando cinco personas fueron arrastradas por una fuerte corriente marina en la zona conocida como Surf City 2.

De acuerdo con el reporte preliminar de los rescatistas, tres de las víctimas fueron identificadas como Ramiro Chávez, de 54 años; Cerafín Rivas, de 48; y una menor de 10 años. Según las primeras versiones, dos de los fallecidos eran padre e hija.

Los equipos de guardavidas lograron recuperar los cuerpos luego de un operativo realizado en el sector, mientras que otras dos personas, una mujer de 31 años y una menor de 11, fueron rescatadas con vida tras ser alcanzadas por la corriente.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona, ya que las condiciones del oleaje continúan siendo fuertes, lo que representa riesgo para los visitantes que acuden durante el fin de semana.

El hecho ha generado consternación entre los habitantes y turistas que se encontraban en el lugar, donde los rescatistas reiteraron el llamado a atender las advertencias de seguridad en playas y zonas costeras del oriente del país.

Fuentes locales indicaron que las víctimas eran originarias del mismo departamento y habían llegado al sitio para disfrutar de la jornada dominical. Los cuerpos fueron entregados posteriormente a las autoridades competentes para el respectivo procedimiento legal.

