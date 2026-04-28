DoctorSV supera 20,000 consultas diarias tras ampliar atención a enfermedades crónicas

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ElSalvador–La plataforma digital de salud DoctorSV registra actualmente más de 20,000 consultas diarias, luego de la implementación de su segunda fase, enfocada en el seguimiento de enfermedades crónicas, informaron autoridades del proyecto.

De acuerdo con el director de la iniciativa, Manuel Bello, el sistema ha incrementado su demanda en los últimos días, pasando de un promedio de 16,000 atenciones a superar las 20,000, tras el anuncio oficial de la nueva etapa. Señaló además que la plataforma cuenta con capacidad operativa para atender hasta 30,000 consultas diarias.

El servicio funciona mediante una red de más de 600 médicos que brindan atención simultánea a través de videollamadas, especialmente en horas de mayor demanda.

Enfoque en enfermedades crónicas

La fase II está orientada al control y seguimiento de padecimientos como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal crónica, dislipidemias y obesidad, condiciones que presentan alta incidencia en la población adulta.

El asesor científico del proyecto, Edgardo von Euw, explicó que estas enfermedades representan un reto sanitario debido a su carácter silencioso y a que, en muchos casos, son detectadas cuando ya existen complicaciones.

Asimismo, indicó que alrededor de 3 millones de adultos en El Salvador podrían vivir con alguna enfermedad crónica o estar en riesgo de desarrollarla.

Como parte de esta nueva etapa, la plataforma incorpora un sistema de clasificación de pacientes que permite identificar tanto a personas con diagnóstico previo como a quienes presentan factores de riesgo. Este proceso se realiza mediante un cuestionario inicial dentro de la aplicación.

A partir de esa evaluación, el sistema genera órdenes para exámenes de laboratorio y establece un seguimiento médico continuo, con controles programados según la condición clínica de cada usuario.

Uso de inteligencia artificial

El modelo integra herramientas de inteligencia artificial para el análisis y organización de información clínica. Sin embargo, las autoridades aclararon que las decisiones médicas continúan siendo responsabilidad exclusiva de los profesionales de salud.

Finalmente, se informó que la experiencia del sistema será documentada en la revista científica The Lancet Regional Health, como parte de un proceso de evaluación sobre el uso de inteligencia artificial en la atención médica y el manejo de enfermedades crónicas.

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