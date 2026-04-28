Remesas crecen 7.3 % en El Salvador en el primer trimestre de 2026

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ElSalvador–El ingreso de remesas familiares en El Salvador registró un crecimiento durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), que confirman la continuidad de este flujo como uno de los principales soportes de la economía nacional.

Entre enero y marzo, el país acumuló $2,435.59 millones en remesas, lo que representa un incremento del 7.3 % en comparación con el mismo período de 2025. En términos absolutos, el aumento fue de $165.9 millones.

Solo en marzo, los envíos alcanzaron los $910.81 millones, consolidándose como el mes con mayor ingreso en lo que va del año. En enero se reportaron $759.45 millones y en febrero $765.33 millones, según el registro oficial.

Crecimiento con variaciones mensuales

El comportamiento de las remesas durante el trimestre mostró una tendencia al alza, aunque con variaciones en el ritmo de crecimiento interanual. Enero presentó un incremento de 12.2 %, mientras que febrero y marzo registraron alzas de 4.7 % y 5.5 %, respectivamente.

Pese a este desempeño positivo, el crecimiento es menor al observado en el primer trimestre de 2025, cuando las remesas aumentaron 18.2 %.

Las remesas continúan siendo un componente clave en la economía del país. Representan más del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) y llegan a más de una cuarta parte de los hogares salvadoreños.

Estos ingresos son destinados principalmente a gastos de consumo, manutención y ahorro, lo que influye directamente en la dinámica económica interna.

Además, más del 90 % de las remesas provienen de Estados Unidos, manteniéndose como el principal origen de estos envíos.

Durante los primeros meses de 2026, el flujo de remesas ha mantenido una dinámica sostenida. En conjunto, los envíos superaron los $1,500 millones entre enero y febrero, tendencia que se consolidó con el repunte registrado en marzo.

No obstante, algunos indicadores reflejan cambios en la cantidad de beneficiarios. Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2024 señalan una reducción en el número de personas que reciben remesas en comparación con el año anterior.

A pesar de estas variaciones, las remesas se mantienen como una de las principales fuentes de ingreso externo del país, con un impacto directo en miles de hogares salvadoreños.

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