DOJ resuelve una demanda por represalias contra una empresa de electricidad de Florida

El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) anunció este jueves que que llegó a un acuerdo de conciliación con Service Minds Inc., dba Mister Sparky (Service Minds), una compañía que brinda servicios eléctricos por contrato a clientes residenciales en Florida y Alabama.

Dicho acuerdo resuelve un reclamo de que la empresa tomó represalias contra un solicitante de empleo autorizado para trabajar, en violación de la disposición contra la discriminación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), cuando él y su esposa impugnaron una regla de contratación de ciudadanos estadounidenses que un El reclutador había afirmado erróneamente que era política de la empresa.

“Los empleadores no deben tomar represalias contra los trabajadores por hablar cuando se les dice que no pueden conseguir un trabajo porque no son ciudadanos estadounidenses”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto de la División de Derechos Civiles, Gregory B. Friel.

Friel agregó: “Estamos agradecidos de que el solicitante y su esposa se opusieran a lo que habría sido una práctica ilegal cuando se enteraron”.

El DOJ inició su investigación luego de que una mujer presentó una denuncia en nombre de su esposo, un electricista en Ocala, Florida, que solicitó un trabajo en Service Minds, en la cual se determinó que, aunque el solicitante estaba calificado para el puesto, un reclutador de la empresa le dijo incorrectamente que la empresa solo podía contratar ciudadanos estadounidenses.

Por lo tanto, el solicitante y su esposa enviaron información al reclutador sobre la prohibición de la INA contra la discriminación por estatus de ciudadanía y objetaron la política de la compañía.

La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (IER) de la División de Derechos Civiles encontró evidencia de que, según las calificaciones del electricista y las prácticas de contratación anteriores de la compañía, la compañía lo habría contratado si él y su esposa no hubieran presentado una objeción.

Según los términos del acuerdo de conciliación, Service Minds, entre otras cosas, le dará al ex empleado el pago inicial y el pago atrasado (incluidos los beneficios) más intereses, por un total de más de $ 24,500; pagar una multa civil; capacitar a sus trabajadores; y estar sujeto al seguimiento departamental.

IER es responsable de hacer cumplir la disposición contra la discriminación de la INA. El estatuto prohíbe la discriminación por condición de ciudadanía y origen nacional en la contratación, el despido o el reclutamiento o la remisión por una tarifa; prácticas documentales desleales; y represalias e intimidación.