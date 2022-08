Donald Trump apela a la Quinta Enmienda y se niega a responder a la Fiscalía de Nueva York

Escucha este artículo Escucha este artículo

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se acogió este miércoles a la Quinta Enmienda, negándose a responder así a las preguntas formuladas por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en el marco de la investigación sobre las prácticas comerciales del magnate neoyorquino.



«Bajo el consejo de mi abogado (…) me he negado a responder a las preguntas en el marco de los derechos y privilegios que otorga la Constitución a todos los ciudadanos de Estados Unidos», afirmó Trump en un comunicado.



Estaba previsto que el expresidente declarara ante los fiscales en el marco de la investigación sobre sus finanzas y las de la Organización Trump, que se remonta hace ya tres años.



Sin embargo, Trump apeló a la Quinta Enmienda, que señala que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma y ha asegurado que «no ha hecho nada malo» y que, por ello, los investigadores no han hallado pruebas en su contra.



Además, instó a James a «seguir adelante con la mayor caza de brujas de la Historia de Estados Unidos». «Estoy siendo atacado por todas partes. Es una república bananera», manifestó, según informaciones de los medios locales.



La negativa de Trump a declarar llega varios días después de que su residencia de Mar-a-Lago fuera registrada por la Policía Federal (FBI) en relación con una investigación sobre documentos clasificados.

106 total views, 106 views today