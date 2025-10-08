El infortunio de los opositores

Por Carlos Huezo / Sociólogo

El estado desgraciado en que se encuentran actualmente y la desesperación desmedida los está llevando incluso a buscar una supuesta «unificación» entre esos partidos cadáveres, abominables por un pueblo sensato e inteligente.

Se resisten a entender que los salvadoreños, no dejaran que se vuelvan a llenar los bolsillos con el erario público, bien citaba Marco Tulio Cicerón » La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho.» Elementos básicos que jamás entendieron los opositores rancios y corruptos del país.

Un «político» bagazo y repudiado por el pueblo salvadoreño, quién con un supuesto «movimiento social» de centenares invisibles que lo conforman, asegura buscar la unificación de esos partidos muertos en vida, según él, los salvadoreños ya olvidaron que en los gobiernos corruptos del partido cadáver del fmln, formó parte del FAMILION comiendo a dos manos de los impuestos del pueblo.

Adónde quedaron las consignas, «Gorilas y burgueses les quedan pocos meses», «Patria o muerte», «El pueblo unido jamás será vencido.» Se les olvidó tatuarse las promesas, el tiempo y el poder los hizo mercenarios, volviéndose falsos y traicionando a quienes los llevaron al poder, no queda duda que siempre comieron en la misma mesa y siempre fueron cómplices de ajusticiar a nuestra gente, honrrada, noble y trabajadora.

Arena, Fmln y Vamos Juntos, serán un bloque despreciado por el pueblo, queda claro que nunca existió diferencia alguna, tampoco ideologías, siempre les unió el poder, las dádivas y tener un status de vida robusto.

Ustedes políticamente están muertos en vida, culmino citando a José de San Martín «Robar es un delito, pero arruinar el país es traición a la patria.»

Por estas y millones de razones más, no volvamos al pasado y cuidemos este Nuevo El Salvador

