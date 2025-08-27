Dos niños muertos y 17 heridos en tiroteo durante misa escolar en Minneapolis

Día a Día News

Minneapolis–Un tiroteo deliberado interrumpió esta mañana una misa en la Annunciation Catholic Church, vinculada a la Annunciation Catholic School, en Minneapolis, Minnesota. La ceremonia se realizaba en el marco de la primera semana de clases cuando un hombre armado abrió fuego desde el exterior del edificio.

De acuerdo con la Policía de Minneapolis, el atacante utilizó un rifle, una escopeta y una pistola para disparar a través de las ventanas hacia los niños y feligreses que se encontraban en el interior. En el ataque murieron dos menores de 8 y 10 años, mientras que otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de los heridos permanecen en estado crítico.

El sospechoso, descrito como un hombre de unos 20 años sin antecedentes penales conocidos, se quitó la vida en la parte trasera de la iglesia tras efectuar los disparos. Las autoridades indicaron que portaba varias armas de fuego y llevaba consigo municiones adicionales. La identidad del atacante no ha sido divulgada de manera oficial.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, calificó el hecho como “un acto deliberado de crueldad y cobardía inconcebibles”, subrayando que el objetivo fueron niños inocentes y personas que participaban en un servicio religioso. O’Hara informó que los agentes intervinieron de inmediato para brindar auxilio a las víctimas y evacuar a quienes permanecían refugiados dentro del edificio.

Los servicios de emergencia trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, donde médicos y personal sanitario trabajan en su atención. Las autoridades confirmaron que los padres de los niños fallecidos ya han sido notificados. En paralelo, se habilitaron puntos de reunificación para que los familiares pudieran localizar a los estudiantes y miembros de la comunidad presentes en la misa.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó que “no se puede expresar con palabras la gravedad de esta tragedia”, y remarcó que niños y familias deberían sentirse seguros en sus escuelas y lugares de culto. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se pronunció en redes sociales y envió sus oraciones a las familias afectadas, señalando que la primera semana de clases quedó marcada por este episodio de violencia.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que fue informado de inmediato y confirmó la presencia de agentes del FBI en la escena. Trump llamó a unirse en plegarias por las víctimas y aseguró que el Gobierno federal seguirá de cerca la investigación. La fiscal general, Pamela Bondi, confirmó que agencias estatales y federales colaboran para esclarecer los motivos del ataque.

Testigos relataron que escucharon una ráfaga de disparos continuos poco antes de que se activaran las alertas en la zona. Algunos vecinos pensaron al inicio que se trataba de ruidos de maquinaria, hasta que observaron a personas corriendo desde la iglesia en busca de resguardo. Otros señalaron haber visto al atacante disparar repetidamente contra las ventanas antes de dirigirse a la parte trasera del edificio.

La Policía ha señalado que se investigan las motivaciones del tirador y no se descarta la hipótesis de un crimen de odio. El director del FBI, Kash Patel, indicó que se analiza el caso como un posible acto de terrorismo doméstico, aunque recalcó que todavía es temprano para establecer conclusiones definitivas.

En paralelo, las autoridades locales confirmaron que en las últimas 12 horas se habían producido otros tres tiroteos mortales en la ciudad, sin relación aparente con lo ocurrido en la Annunciation Catholic School. El área permanece acordonada y las escuelas cercanas han adoptado medidas de precaución adicionales, mientras la comunidad de Minneapolis intenta asimilar el impacto del ataque.

