DUI próximos a vencer en 2027 podrán renovarse gratis

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa prevé aprobar este jueves un decreto especial que permitirá a más de 404,000 salvadoreños renovar gratuitamente su Documento Único de Identidad (DUI), siempre que realicen el trámite de manera anticipada.

La medida aplicará para las personas cuyos documentos vencen entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027, periodo cercano a las elecciones programadas para el 28 de febrero del próximo año.

De acuerdo con el dictamen aprobado en comisión legislativa, el beneficio estará vigente desde la entrada en vigor del decreto hasta el 28 de noviembre de 2026, fecha límite para solicitar la renovación sin costo.

Las autoridades estiman que la disposición beneficiará a 404,085 ciudadanos y representará una inversión estatal superior a los $4 millones para cubrir la emisión de los documentos.

El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, explicó que el objetivo es facilitar que la población mantenga vigente su DUI y pueda ejercer el derecho al voto, tomando en cuenta que el cierre del registro electoral está previsto 90 días antes de los comicios.

Según el RNPN, los usuarios podrán realizar el trámite en cualquiera de los 23 duicentros habilitados en el país, así como mediante plataformas electrónicas disponibles para la renovación.

Actualmente, la institución cuenta con 19 sedes permanentes y cuatro centros temporales. Dos de estos funcionan en plaza Merliot y plaza Bolcaña, en Santa Ana, mientras que otros serán habilitados en la plaza Salvador del Mundo y en San Miguel.

La presidenta de la comisión legislativa, Ana Figueroa, señaló que la iniciativa también busca agilizar el proceso mediante herramientas digitales y evitar complicaciones para los ciudadanos.

El decreto sería aprobado durante la sesión plenaria ordinaria número 109 de este jueves.

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