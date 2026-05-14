Ola de calor seguirá este jueves con máximas de hasta 39 grados

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que este jueves continuará el ambiente muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas máximas de hasta 39 grados Celsius y probabilidad de lluvias aisladas en sectores del oriente y paracentral de El Salvador.

Según el pronóstico, durante la madrugada podrían registrarse lluvias en algunos puntos de la zona costera, mientras que por la mañana se espera cielo poco nublado y sin precipitaciones.

Para la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado en sectores de la cordillera volcánica y la franja norte. Además, se prevén lluvias sobre zonas de la cordillera Apaneca-Ilamatepec, las cuales podrían desplazarse hacia el oriente durante la noche.

El Marn indicó que el viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora.

Las autoridades señalaron que las altas temperaturas continuarán debido a la persistencia de la ola de calor que afecta varias estaciones meteorológicas del país desde inicios de mayo.

Entre las temperaturas máximas previstas para este jueves destacan Nueva Concepción con 39 grados Celsius, La Unión con 38 grados y sectores de La Libertad y San Miguel con máximas de 37 grados.

Además, la institución recordó que la estación meteorológica de Güija registró recientemente un nuevo récord histórico de temperatura máxima al alcanzar los 40.8 grados Celsius el pasado 12 de mayo.

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