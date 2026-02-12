EE. UU. dona 32 desfibriladores a guardavidas de Protección Civil

Día a Día News

ElSalvador–El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en El Salvador, entregó 32 desfibriladores a la Dirección General de Protección Civil. El equipo será destinado a la unidad de guardavidas para fortalecer la atención ante emergencias en las playas del país.

La donación, valorada en $50,000, fue realizada por una delegación del Comando Sur de Estados Unidos. Según la embajada, es la primera vez que las playas salvadoreñas contarán con este tipo de dispositivos, lo que permitirá una respuesta más rápida y aumentará las posibilidades de supervivencia en casos de paro cardíaco o arritmias.

“Reconocemos a los verdaderos héroes: los guardavidas que corren hacia el peligro con valentía y profesionalismo. Playas seguras benefician a salvadoreños y visitantes internacionales”, destacó la embajada estadounidense al anunciar la entrega.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, agradeció el apoyo y subrayó que este tipo de cooperación fortalece la capacidad operativa de la institución. “Continuamos consolidando nuestra capacidad de respuesta ante emergencias gracias a este tipo de aportes”, afirmó.

La donación se suma a otras entregas realizadas en diciembre de 2025, cuando la unidad de guardavidas recibió una lancha Zodiac equipada con sistemas de rescate y comunicación, además de un vehículo Boogie destinado al monitoreo en zonas costeras.

Estos equipos contribuyen a mejorar la seguridad en las playas y reforzar la atención a emergencias durante la temporada alta de turismo.

