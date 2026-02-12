Vientos nortes se mantendrán hasta el viernes; bajas temperaturas seguirán el fin de semana

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente informó que un nuevo evento de vientos nortes ingresó este jueves 12 de febrero al territorio salvadoreño, con ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas y en el occidente del país.

Según el informe especial N.º 2, el fenómeno se mantendrá hasta la madrugada del viernes 13, cuando el flujo del viento cambiará al este y noreste. Sin embargo, las temperaturas continuarán bajas durante el fin de semana.

Los valores mínimos oscilarán entre 5 y 14 °C en zonas montañosas, entre 15 y 19 °C en valles interiores y de 20 a 23 °C en la franja costera. El cielo permanecerá despejado y no se prevén lluvias.

Para este jueves, los vientos del noreste y este se mantendrán entre 7 y 17 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h. El viernes, las ráfagas podrían repetirse, sobre todo en sectores altos del occidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar quemas agrícolas durante este periodo y recomendaron a pescadores y navegantes evaluar las condiciones atmosféricas debido a los vientos acelerados y al mar picado frente a la costa salvadoreña.

Compartir esta nota