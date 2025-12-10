EE.UU. dona $500,000 en equipo para fortalecer lucha contra el narcotráfico en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–Este miércoles, la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Naomi Fellows, entregó oficialmente equipo especializado a la Policía Nacional Civil (PNC) para fortalecer la División Antinarcóticos y la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima, conocida como Storm. La entrega fue recibida por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, durante una conferencia de prensa conjunta.

El donativo incluye dos botes inflables Zodiac, dos motores fuera de borda, tres analizadores TruNarc para detección de drogas, equipo de radio comunicación y tres camionetas tipo pick-up Ford F360. El valor total de este equipamiento supera los 500,000 dólares, según informó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

Naomi Fellows destacó el compromiso de su país en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, subrayando que detener estas redes no solo impacta a El Salvador, sino a toda la región y a Estados Unidos. “Cada incautación es un golpe directo a las estructuras criminales transnacionales que amenazan la seguridad ciudadana”, afirmó. Además, felicitó al equipo Storm por sus recientes éxitos en las costas salvadoreñas, señalando que esta cooperación bilateral construye un muro contra el crimen que beneficia a toda la región.

Por su parte, Gustavo Villatoro agradeció la donación y reiteró el compromiso del Gobierno salvadoreño en la lucha contra el narcotráfico. “Este equipo fortalece nuestra capacidad para supervisar nuestras costas y continuar con un combate firme y contundente contra este flagelo”, aseguró. Añadió que el aporte estadounidense contribuirá a mantener a la juventud libre de drogas y a alejar al país de las organizaciones terroristas.

La entrega de este equipo representa un paso significativo en la estrategia nacional para desarticular el tráfico ilícito de drogas, apoyar a las fuerzas de seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos salvadoreños. Además, refuerza el vínculo de cooperación entre El Salvador y Estados Unidos en materia de seguridad y desarrollo.

